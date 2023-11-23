Через приложение «Добродел» теперь можно получить архивные сведения из БТИ

Фото: Мингосуправления МО
Получить сведения из Бюро технической информации теперь можно через приложение «Добродел». Электронная услуга «Предоставление архивных сведений» доступна в мобильном приложении с логотипом «Уточка», сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке. Чтобы заказать сведения из БТИ, нужно открыть его и перейти в раздел «Услуги» – «Все услуги». Далее необходимо выбрать блок «Дом и ЖКХ», потом – услугу «Предоставление архивных сведений», а затем заполнить онлайн-форму и отправьте заявку.
Справка будет доступна в личном кабинете гражданина в течение 10 рабочих дней.
Архивные сведения БТИ представляют собой справки о собственности до 1998 года, а также об инвентаризационной стоимости. Эти документы могут понадобиться, например, при постановке в очередь на жильё или земельный участок.
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Справка будет доступна в личном кабинете гражданина в течение 10 рабочих дней.
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Лора Луганская