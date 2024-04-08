В Бразилии начали расследование против Маска из-за его отказа блокировать аккаунты в X

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Верховный федеральный суд Бразилии распорядился начать расследование в отношении владельца Х Илона Маска, который ранее заявил, что не будет подчиняться распоряжениям суда, обязавшего его ограничить или приостановить работу некоторых аккаунтов в соцсети, передает портал G1.
Скандал произошел после того, как предприниматель обвинил судью Алешандри ди Морайса в нарушении конституции из-за просьб заблокировать в социальной сети некоторые аккаунты. По словам Маска, данные просьбы являются «нарушением бразильского законодательства».
Судья ди Морайс в ответ постановил провести расследование из-за того, что американский миллиардер якобы препятствовал бразильскому правосудию и использовал социальные сети для «распространения дезинформации и дестабилизации институтов демократического правового государства».
Ди Морайс в своем постановлении подчеркнул, что соцсети не являются пространством, которое свободно от правовых норм.
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Судья ди Морайс в ответ постановил провести расследование из-за того, что американский миллиардер якобы препятствовал бразильскому правосудию и использовал социальные сети для «распространения дезинформации и дестабилизации институтов демократического правового государства».
Ди Морайс в своем постановлении подчеркнул, что соцсети не являются пространством, которое свободно от правовых норм.
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Екатерина Коршунова