В Британии кот вернулся домой спустя 11 лет после пропажи

Фото: istockphoto/Oksana Restenko
В Англии кот вернулся в семью через 11 лет после пропажи.
Independent сообщает, что владельцы кота считают воссоединение с ним подарком к Рождеству. Кот Тоби исчез в 2012 году. Тогда семья Алланов переехала в новый дом. После этого о судьбе Тоби ничего не было известно, пока его не обнаружила женщина в нескольких километрах от дома Алланов.
Тоби был передан в зоозащитную организацию. Там провели обследование, и нашли у него микрочип, который хранил данные владельцев. Волонтеры связались с Жюстин и рассказали радостную новость.
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Тоби был передан в зоозащитную организацию. Там провели обследование, и нашли у него микрочип, который хранил данные владельцев. Волонтеры связались с Жюстин и рассказали радостную новость.
«Он был котом Чарли (младший сын). Сын захотел кота, когда ему было 8 лет, и мы подарили ему Тоби, когда ему исполнилось 12 лет», — рассказала британка.По словам Жюстин, теперь в их доме живет и собака.
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Мария Фирсова