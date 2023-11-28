Сотрудники приюта в Омске спасли щенка с пятью лапами

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Щенка с врождённой аномалией спасли сотрудники омского приюта, об этом представители организации «Муниципальный приют для животных» сообщили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По словам представителей приюта, специалисты по отлову бродячих животных приехали по вызову местных жителей. Им сообщили, что по округе бегает стая бездомных собак. Однако, ловцы сразу заметили, что с одним из щенков явно что-то не так.
Выяснилось, что у щенка есть врождённая аномалия – пятая лапа. В организации сообщили, что её щенку, скорее всего, просто ампутируют, если после рентгена к операции не найдут никаких противопоказаний.
Здоровому щенку начнут подыскивать любящий дом.
Читайте также:
Врач Широкожухова: Собака может мёрзнуть из-за неправильного питания
Кинологи рассказали, на что обращать внимание при покупке породистой собаки
В питомник под Волоколамском привезли пострадавшего амурского тигра
«Он настолько медленно бежал, что все уже скрылись, а он не осилил еще и трети пути. Даже издалека было видно, что этот щенок инвалид. Ловцы без труда его догнали и при ближайшем рассмотрении увидели, что у ребенка аномалия развития передней лапки», - прокомментировали ситуацию представители приюта.
Здоровому щенку начнут подыскивать любящий дом.
Читайте также:
Врач Широкожухова: Собака может мёрзнуть из-за неправильного питания
Кинологи рассказали, на что обращать внимание при покупке породистой собаки
В питомник под Волоколамском привезли пострадавшего амурского тигра
Евгения Парфентьева