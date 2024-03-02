В Британии назвали ошеломительным супероружие Путина

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Британское издание Express сообщает, что российский ракетный комплекс «Сармат», который был назван супероружием президента Владимира Путина, обладает способностью поражать несколько целей противника одновременно и может привести к концу света.
Президент России Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию объявил о планах в ближайшем будущем показать новые тяжелые МБР «Сармат» на боевом дежурстве.
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Артем Кузьмин