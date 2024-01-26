В британском городе обнаружили признак наступления конца света

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В городе Бирмингем в Великобритании ручей приобрел необычный кроваво-красный оттенок, вызывая смуту и настороженность среди местных жителей.
Согласно информации Daily Mail, представитель общественности обратил внимание на этот аномальный цвет воды в ручье 24 января. Городской совет Бирмингема начал проведение расследования для выяснения причин этого необычного явления.
Джилли Бермингем, представитель совета района, опубликовала фотографию окрашенного ручья в социальных сетях, что вызвало значительный интерес и вопросы у местных жителей. В своем комментарии один из членов местного совета, выразил удивление и неопределенность относительно причин произошедшего.
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