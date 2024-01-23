Кремлевская ёлка смогла получить вторую жизнь

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
По окончании новогодних праздников Кремлёвская новогодняя ель, установленная на Соборной площади Кремля, по традиции получает «вторую жизнь». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Из древесины Кремлёвской новогодней ели сделают эксклюзивные часы ручной работы, а оставшаяся хвоя будет передана в столичные зоопарки. Ели используют для обогащения среды обитания животных и в качестве дополнительного декора в вольерах», –поделился идеолог проекта, член Центрального совета ВООП Тимур Усманов.
Стоит отметить, что данная реализуется
с 2015 года.
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