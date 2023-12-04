В Брянске назвали сообщение о переименовании улицы в честь Адама Кадырова фейком

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Хакеры взломали сайт Брянской областной думы и разместили там информацию о том, что власти якобы планируют назвать одну из улиц Брянска в честь сына главы Чечни Адама Кадырова. Об этом сообщили в пресс-службе облдумы.
Ранее сообщалось, что в начале ноября хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили угрожающее послание президенту Украины Владимиру Зеленскому на русском языке. Для установления причастных к хакерской атаке было подготовлено заявление в киберполицию.
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Екатерина Коршунова