Times: Британия передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками

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Великобритания передала Киеву дополнительное число многоцелевых ракет Martlet, которые используются для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает The Times.
Отмечается, что правительство Великобритании официально не анонсировало поставки ракет, однако первая информации об их применении на Украине появились еще в прошлом году. Точное число ракет, переданных украинской стороне не называется.
Напомним, в конце июня Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил, что на поле боя значительную роль сыграли англо-французские ракеты Storm Shadow, которые, по его мнению, оказали воздействие на российскую армию.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 миллионов снарядов и 350-400 миллиардов долларов для «деоккупации Украины».
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Напомним, в конце июня Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес заявил, что на поле боя значительную роль сыграли англо-французские ракеты Storm Shadow, которые, по его мнению, оказали воздействие на российскую армию.
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Екатерина Коршунова