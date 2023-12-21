В будущем году в Подмосковье откроют 11 новых участковых пунктов полиции

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье в 2024 году рассчитывают открыть 11 новых участковых пунктов полиции. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.
«Как правило, новые пункты полиции открываются в местах массовой жилой застройки. В будущем году планируется обеспечить пунктами полиции такие городские округа, как Наро-Фоминск, Мытищи, Ленинский, Котельники, Домодедово, Истра, Люберцы, Долгопрудный и Электросталь. Каждый пункт будет оборудован всем необходимым для эффективной работы правоохранительных органов», - говорится в сообщении.Как отметили в ГУРБ, в уходящем году в Московской области открыли уже пять участковых пунктов полиции. Они расположены в городских округах Котельники, Ленинский и Мытищи.
Читайте также:
Рисунки с конкурса «Дети против коррупции» появились на баннерах в Подмосковье
Подмосковное управление региональной безопасности возглавил Кирилл Карасёв
Жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме с «Госуслугами»
Лора Луганская