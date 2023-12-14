Рисунки с конкурса «Дети против коррупции» появились на баннерах в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
На баннерах в Подмосковье начали размещать творческие работы конкурса «Дети против коррупции». Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Итоги открытого голосования по отбору творческих работ, представленных участниками конкурса, были подведены в конце июня. ГУРБ организовало размещение детских рисунков на баннерах, установленных на территории всего региона. Цель такой социальной рекламы – информировать население о возможности обратиться в управление, если им стали известны факты коррупции», – отметили в пресс-службе.Там добавили, что мероприятия по антикоррупционному просвещению будут проводиться в регионе в 2021-2024 годы в разных форматах.
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