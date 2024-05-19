В Чечне назвали мошенниками тех, кто помог девушке сбежать от семьи

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Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что кризисные группы, помогающие женщинам с Кавказа, — это псевдоправозащитники и мошенники. Так в своем Telegram-канале Солтаев прокомментировал ситуацию со сбежавшей из дома чеченкой Лией Заурбековой.
Омбудсмен отметил, что «псевдоправозащитники» используют республику и Северный Кавказ в «грязных целях». Солтаев также усомнился в том, что в чеченских семьях ущемляют и притесняют девушек. По его мнению, подобные действия к близким крайне строго осудили бы в чеченском обществе.
Солтаев напомнил, что ситуацию с Заурбековой лично взял на контроль депутат Госдумы Адам Делимханов, который ранее выразил уверенность, что сбежавшую девушку «вернут родственникам».
Напомним, 19-летняя Лия Заурбекова сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. Тогда она укрылась в здании ОМВД России по району Нагатино-Садовники. Толпа родственников девушки окружила здание. В настоящее время Заурбекова находится не в России.
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Солтаев напомнил, что ситуацию с Заурбековой лично взял на контроль депутат Госдумы Адам Делимханов, который ранее выразил уверенность, что сбежавшую девушку «вернут родственникам».
Напомним, 19-летняя Лия Заурбекова сбежала от семьи из Красногорска в Москву. По словам самой девушки, она ушла из дома из-за психологического и физического давления. Однако спустя несколько дней отец нашел ее. Тогда она укрылась в здании ОМВД России по району Нагатино-Садовники. Толпа родственников девушки окружила здание. В настоящее время Заурбекова находится не в России.
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Екатерина Коршунова