Депутат Госдумы заявил, что сбежавшую от семьи уроженку Чечни «вернут» родственникам

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заверил, что сбежавшую Лию Заурбекову вернут родственникам в Чечне. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Телеграм-канале.
Как утверждает Делимханов, он лично контролирует ситуацию. Стоит отметить, что между родственниками девушки и праовхранителями Москвы «никаких недопониманий нет».
Дудаев также призвал «недобросовестных» журналистов «умерить свой пыл и не использовать историю в своих грязных целях». По словам министра, вопрос будет исчерпан в скором времени.
Делимханов добавил, что повлиявшие на девушку люди получат наказание «в рамках закона РФ».
Ранее сообщалось, что семья из Чечни окружила столичный отдел полиции из-за скрывшейся там девушки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Адам Султанович добавил, что завтра он лично встретится с близкими девушки, и отметил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею», — сообщил Дудаев.
Дудаев также призвал «недобросовестных» журналистов «умерить свой пыл и не использовать историю в своих грязных целях». По словам министра, вопрос будет исчерпан в скором времени.
Делимханов добавил, что повлиявшие на девушку люди получат наказание «в рамках закона РФ».
Ранее сообщалось, что семья из Чечни окружила столичный отдел полиции из-за скрывшейся там девушки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак