В Чикаго из-за мороза не работают зарядные станции для электромобилей Tesla

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В Чикаго из-за морозов перестали работать зарядные станции для автомобилей Tesla. По данным телеканала Fox News, ещё с воскресенья водители в чикагском пригороде Ок Брук не могут зарядить свои электромобили. Десятки брошенных автомобилей находят и в других частях города.
Метеорологические службы Соединённых Штатов распространили предупреждение об опасных погодных условиях, которые затронули примерно 125 млн человек.
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