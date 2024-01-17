В Чикаго из-за мороза не работают зарядные станции для электромобилей Tesla

Когда празднуется Сочельник?

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Гадания в Крещенский Сочельник

Гадание на иголках

6 января 2023 — Сочевник, или Сочельник: Что можно и чего нельзя делать

Гадание на зеркале

Гадание на нити

В России традиционно празднуется два Сочельника – Рождественский и Крещенский. Рождественский сочельник приходится на 6 января. Крещенский сочельник (или канун Богоявления) — на 18 января. Период между сочельниками называется Святки. Считается, что этот период самый благоприятный для гаданий, хотя церковь их не приветствует.Христиане в Крещенский Сочельник соблюдают пост. В пищу разрешается употреблять только сочиво, традиционное кушанье, представляющее собой отварное пшено с медом, соком или изюмом. Название праздника происходит от наименования блюда. Другую еду до утренней литургии 19 января и первого глотка освященной крещенской воды употреблять не следует.Такое воздержание установлено церковью в память о древней традиции. Раньше люди крестились в сознательном возрасте и перед обрядом было принято держать пост.По традиции, в ночь с 18 на 19 января, люли выходили из домов, чтобы увидеть «разверзшиеся небеса», которые часто напоминают северное сияние. Согласно церковному преданию, именно в эту ночь людям явилась Святая Троица. Именно тогда разверзлись небеса и раздался голос Отца Небесного.18 января не следует брать в руки все то, что может принести несчастье или смерть. Пользоваться острыми предметами, ходить на охоту, шить, резать скотину, заниматься готовкой в церковный праздник нельзя. Пользоваться ножами в Сочельник строго запрещено. Заготовки и уборку было принято делать заранее.Вкушать сочиво в этот день можно только после появления на небе первой звезды. После Литургии в храмах выносится свеча и священники поют перед ней тропарь Иисусу Христу. Православные христиане обязательно посещают в этот день церковную службу.Затем происходит освящение воды. Ее следует пить весь год со светлыми мыслями.Считается, что гадания в ночь на 7 января самые сильные и точные. Незамужние девушки как правило хотят знать где и когда встретят свою судьбу, а семейные женщины пытались таким образом узнать какой их ждет урожай.Две иглы натираются жиром, чтобы поверхность стала скользкой. После этого иголки опускаются в сосуд с водой. Далее гадающему нужно задать интересующий вопрос. Толковать ответ нужно исходя из того, как поведут себя иголки: если они шли на дно, это сулило неприятность, если сошлись вместе — можно было рассчитывать на искренние отношения, а вот если разошлись — это предвещало разлуку с возлюбленным.Два зеркала нужно расположить друг напротив друга, погасить свет и зажечь свечи. Затем нужно сесть между двух зеркал и произнести: «суженый-ряженый, приходи себя показать и меня посмотреть». Через некоторое время зеркало начнет тускнеть и в нем появится образ жениха.Для гадания нужно взять три нити: черную, белую и красную. Все нити продевают в иголки и крепят на спину так, чтобы их можно было достать рукой. Крепить нити нужно не самому, чтобы не знать в каком порядке они будут расположены. Затем девушка выдирает одну из ниток. Какого цвета она будет, такая судьба ждет ворожившую.Если попадется белая — свадьба еще не скоро, если черная — замужество не принесет счастья, красная — торжество и беременность случатся в этом году.





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