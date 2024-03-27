В Дагестане полиция накрыла бордель, которым управляла 65-летняя пенсионерка

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В Махачкале полицейские накрыли притон, управляемый 65-летней женщиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы МВД Дагестана Гаяну Гариеву.
По её словам, в борделе на проспекте Наструтдинова были задержаны девушки, подозреваемые в оказании интимных услуг за денежное вознаграждение, и пенсионерка. Последняя, как выяснили правоохранители, нанимала жриц любви на работу, вела учет посещений и получала деньги от клиентов. Пенсионерка призналась, что отправляла девушек по различным адресам к клиентам.
Ранее «Радио 1» писало о том, что сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге нашли подпольный бордель, работающий под видом массажного салона прямо напротив одного из городских участков полиции. В «массажный салон» пришли полицейские с обыском. В помещении силовики изъяли черную бухгалтерию и алкоголь, которые продавался без необходимых документов.
Также полицейские встретили там несколько женщин, которые отказались показывать документы. Тогда их доставили в отделение для выяснения личности.
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Ранее «Радио 1» писало о том, что сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге нашли подпольный бордель, работающий под видом массажного салона прямо напротив одного из городских участков полиции. В «массажный салон» пришли полицейские с обыском. В помещении силовики изъяли черную бухгалтерию и алкоголь, которые продавался без необходимых документов.
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Артем Путинцев