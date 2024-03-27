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В Дагестане полиция накрыла бордель, которым управляла 65-летняя пенсионерка

27 марта 2024, 06:38
Фото: iStock/triocean

Фото: iStock/triocean

В Махачкале полицейские накрыли притон, управляемый 65-летней женщиной, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы МВД Дагестана Гаяну Гариеву.
По её словам, в борделе на проспекте Наструтдинова были задержаны девушки, подозреваемые в оказании интимных услуг за денежное вознаграждение, и пенсионерка. Последняя, как выяснили правоохранители, нанимала жриц любви на работу, вела учет посещений и получала деньги от клиентов. Пенсионерка призналась, что отправляла девушек по различным адресам к клиентам.

Ранее «Радио 1» писало о том, что сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге нашли подпольный бордель, работающий под видом массажного салона прямо напротив одного из городских участков полиции. В «массажный салон» пришли полицейские с обыском. В помещении силовики изъяли черную бухгалтерию и алкоголь, которые продавался без необходимых документов.


Также полицейские встретили там несколько женщин, которые отказались показывать документы. Тогда их доставили в отделение для выяснения личности.

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#дагестан
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Немецкий город-побратим Красногорска послал письмо в связи с терактом в «Крокусе»
27 марта 2024, 06:42

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Хёхштадт-ан-дер-Айш, немецкий город-побратим подмосковного Красногорска, прислал официальное письмо с соболезнованиями в связи с терактом в «Крокус сити холе», передает РИА Новости.
«Мы пишем эти строки с глубоким потрясением и печалью в связи с ужасным террористическим актом, совершенным вечером в пятницу, 22 марта 2024 года, против невинных российских граждан в концертном зале "Крокус" в Красногорске. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям невинных жертв. Наши мысли также с многочисленными ранеными, некоторые из которых до сих пор борются за свою жизнь», — говорится в письме.

Авторами письмо стали второй мэр города Гюнтер Шульц, члены ассоциации «Круг друзей Хёхштадта-Красногорска» Ольга Ромакер и Клаус Штриенц, а также Адольф Ведель — главный партнер компании Nature Network (Martin Bauer Group), чьи фабрика производит травяные сборы в Красногорске.

Они напомнили, что с 1996 года до весны 2022 года более 500 жителей Красногорска и Хёхштадта совершили поездки друг к другу по программам школьного и городского побратимства. Отмечается, что многие частные контакты развиваются и сегодня, и все население Хёхштадт-ан-дер-Айш скорбит о погибших.

Авторы письма также выразили твердое убеждение, что «террористические акты и войны не имеют оправдания… Они лишь порождают еще большую взаимную ненависть и углубляют раскол».

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«Чайхану» фигуранта дела о теракте в «Крокусе» закрыли

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» жили в Твери
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«Чайхану» фигуранта дела о теракте в «Крокусе» закрыли
27 марта 2024, 06:13

Фото: iStock/ whyframestudio

Кафе «Чайхана», предполагаемый хозяин которой Алишер Касимов арестован по делу о теракте в «Крокус сити холле», закрылась, сообщает РИА Новости.
Заведение находится на Путилковском шоссе. Сейчас оно закрыто. При этом закрытие не сопроводили никакими объявлениями о дальнейшем расписании работы.

26 марта суд арестовал фигуранта дела о теракте в красногорском «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова. Тот заявил в суде, что не знал о планах нападавших, которым сдавал квартиру. Касимов является уроженцем Киргизии и гражданином России.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Данные о числе жертв пока разнятся — от 139 человек до 143. Пострадали — 182 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.

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Несколько летевших в Улан-Удэ самолетов из-за ветра сели в Иркутске
27 марта 2024, 06:07

Фото: iStock/ uatp2

Несколько самолетов, которые летели в Улан-Удэ, из-за сильного ветра ушли на посадку на запасной аэропорт Иркутска. Об этом сообщил генеральный директор воздушного узла «Байкал» Дмитрий Гармаев в своем Telegram-канале.
«Из-за сильных порывов ветра несколько воздушных судов, выполнявших рейсы в Улан-Удэ, ушли на запасной в Иркутск. Ждем нормализации погоды», — написал он.

Региональное ГУ МЧС накануне сообщило, что в Бурятии 27 марта объявлено штормовое предупреждение из-за метели, мокрого снега и сильного ветра с порывами до 24 м/с. Жителей региона предупредили о возможных снежных заносах и гололедице. Также в ведомстве предупредили о риске схода снежных лавин в Северо-Байкальском районе в течение ближайших суток.

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#telegram
#иркутск
#предупреждение
#мчс
#регионы
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Бельгийские фермеры применили против водомета полиции навозомет
27 марта 2024, 05:35

Фото: iStock/ fotokostic

Бельгийские фермеры применили навозомет против водомета полиции в ходе очередной акции протеста в центре Брюсселя, рядом со штаб-квартирой Евросоюза, пишет Associаted Press.
Сотни тракторов перекрыли движение транспорта. Фермеры также бросались овощами и яйцами, поджигали сено и вываливали навоз на дорогу.


«Дайте зарабатывать на жизнь своей профессией», — было написано на одном из тракторов.


Когда протесты переросли в столкновения, полиция применила слезоточивый газ и водометы против митингующих. Они ответили силовикам струей навоза из цистерны. Один человек был арестован за бросание коктейлей Молотова в правоохранителей, двое полицейских были госпитализированы.

Демонстранты требуют послаблений в торговле и экологических нормах, а также ужесточения правил импорта дешевого украинского зерна

В этот день, 26 марта, в штаб-квартире ЕС проходила встреча министров сельского хозяйства и рыболовства стран союза.

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#жизнь
#человек
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#протесты
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Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» жили в Твери
РИА Новости: Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» Исломовы жили в Твери
27 марта 2024, 04:52

Фото: iStock/ yulenochekk

Арестованные по делу о теракте в «Крокус сити холле» Аминчон и Исроил Исломовы последний год жили в квартире на улице Склизкова в Твери, сообщает РИА Новости.
По делу о теракте арестованы 8 человек. Четверо подозреваются в непосредственном исполнении, пятый арестованный сдавал им квартиру. Еще трое — Исроил Исломов и двое его сыновей Аминчон и Диловар. Последний является владельцем автомобилем Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.

По данным агентства, Аминчон проживал в вышеуказанной квартире вместе с семьей и отцом.

Соседи назвали Исломовых тихими, вежливыми и культурными. Они также рассказали, что в семье много детей.

Telegram-канал Mash утверждает, что семья Исломовых три года назад переехала и обосновалась в Твери.


Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Данные о числе жертв пока разнятся — от 139 человек до 143. Пострадали — 182 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура.

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#стрельба
#пожар
#данные
#террористы
#соседи
#человек
#новости
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Жителей девяти регионов предупредили об аномальных морозах
Вильфанд предупредил жителей девяти регионов об аномальных морозах
27 марта 2024, 04:32

Фото: iStock/ jarih

Аномальные морозы от -20°C до -40°C ожидаются на Урале, в Сибири, Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова передает РИА Новости.
Синоптик обратил внимание на то, что температура в холодный период года хотя бы на 7°C ниже нормы, это опасно. Таким образом, в некоторых регионах прогнозируется опасность.

Так, по прогнозам метеорологов, в Ненецком автономном округе и Коми с 27 по 29 марта температура воздуха ожидается на 7-10°C ниже нормы — от -27°C до -28°C. В Ямало-Ненецком автономном округе показатели опустятся на 6-9°C ниже нормы — до -32°C. В Ханты-Мансийском автономном округе похолодает до -20°C…-23°C. В Красноярский край придут морозы до -35°C. В центре Якутии — до -36°C…-40°C, Бурятии и Забайкальской крае — -25°C, в Иркутской области — -23°C…-30°C.

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#новости
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Кандидатов в водители при провале трех экзаменов обяжут ждать полгода
27 марта 2024, 03:21

Фото: iStock/ humonia

В России с 1 апреля изменится срок пересдачи экзаменов на получение водительских прав тем, кто не сдал его минимум три раза подряд. Следующую попытку теперь будут давать только спустя шесть месяцев после последней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
«Для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен, назначается повторный экзамен, который проводится не ранее чем через 7 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена, а для кандидата в водители, не сдавшего теоретический экзамен с третьей и последующих попыток, — не ранее чем через 6 и не позднее 9 месяцев со дня проведения предыдущего несданного теоретического экзамена», — сказано в документе.

Такие же правила распространяются и на пересдачу практического экзамена.

До конца марта пересдать теоретический и практический экзамены по вождению можно не раньше чем через один и не позже трех месяцев со дня проведения предыдущей попытки.

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#рф
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ВС Польши сообщили о внезапной смерти бригадного генерала Марчака
27 марта 2024, 03:00

Фото: iStock/ irontrybex

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило в социальной сети X о внезапной кончине бригадного генерала Адама Марчака.
«С глубоким прискорбием сообщаем, что бригадный генерал Адам Марчак, начальник штаба оперативного командования ЕС «Алтея» в Монсе, скончался во вторник 26 марта 2024 года», — говорится в сообщении.

По информации оперативного командования, офицер умер по естественным причинам. В это время он не нес службу.

Польское издание Rzeczpospolita пишет, что генерал Марчак окончил Высшую офицерскую школу механизированных войск, после этого он служил в 6-й воздушно-десантной. Военный был участником операций в Боснии и Афганистане на командных должностях. В 2017 году он стал руководить 25-й воздушно-кавалерийской бригадой, а далее возглавил Совет по разведке и радиоэлектронной борьбе при Главном командовании польских ВС. В 2021 году Марчак был назначен заместителем начальника штаба командования Еврокорпуса в Страсбурге, после чего стал начальником штаба оперативного командования ЕС «Алтея» в бельгийском Монсе.

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#военные
#европа
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Ракетный полк «Ярсов» вышел на боевое патрулирование в Иркутской области
KP.Ru: Минобороны сообщило о выходе полка «Ярсов» на боевое патрулирование
27 марта 2024, 02:50

Фото: iStock/Andrey_Rykov

Полк стратегических ракетных комплексов «Ярс» вышел на боевое патрулирование в Иркутской области в рамках проводимых в регионе командно-штабных учений, сообщило Министерство обороны России.
В ходе боевого дежурства полк отработает более двух десятков задач, в том числе вопросы отражения атаки диверсионно-разведывательных групп противника. Кроме того, наряду с плановыми задачами и вводными «Ярсы» будут осваивать новые районы своего боевого патрулирования.

Комплексы «Ярс» (РС-24) — это модификация ракетного комплекса «Тополь-М», оснащённая разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками, и способная поражать цели на расстоянии до 11 тысяч километров. «Ярсы» являеюся основой Ракетных войск стратегического значения (РВСН).

Напомним, что одна ракета «Ярс» может быстро и гарантированно доставитьв любую точку планеты ядерные блоки суммарной массой в 12 раз больше той американской атомной бомбы, что уничтожила Хиросиму.

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#иркутская область
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#ракета
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