В российском городе накрыли бордель напротив полицейского участка

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Сотрудники правоохранительных органов в Екатеринбурге нашли подпольный бордель, работающий под видом массажного салона. Заведения находится напротив одного из городских участков полиции. Об этом информирует E1.ru.
По информации издания, все произошло на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. В «массажный салон» пришли полицейские с обыском. В помещении силовики изъяли черную бухгалтерию и алкоголь, которые продавался без необходимых документов.
Также полицейские встретили там несколько женщин, которые отказались показывать документы. Тогда их доставили в отделение для выяснения личности.
В отношении их возбуждены уголовные дела по статье о занятии проституцией.
Ранее сообщалось, что под Солнечногорском в ходе рейда выявили более 40 нелегальных мигрантов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак