В экологической Премии Росприроднадзора приняли участие граждане 70 стран

Фото: «Радио 1»
В пресс-центре «Россия сегодня» состоялась итоговая конференция III Международной детско-юношеской премии Федеральной службы по надзору в сфере природопользования «Экология – дело каждого».
Ежегодная премия проходит уже третий год подряд и на этот раз собрала участников из 70 стран мира, со всех пяти континентов нашего земного шара. Трансляция конференции велась на трёх языках: английском, арабском и испанском.
Особенно в столь непростое для всех время необходимо не забывать о главном – природе, которая окружает нас, и из которой состоит вся наша огромная планета. Такое мнение, практически единогласно, выразили все участники конференции.
По видеосвязи к участникам конференции обратился и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что за три года существования Премии в ней приняли участие 130 тысяч представителей разных стран со всех пяти континентов Земли, что говорит о том, насколько важна и актуальна эта тема.
В завершении мероприятия, благодарственные письма и памятные подарки были вручены чрезвычайному и полномочному послу Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас и другим иностранным представителям, которые внесли неоценимый вклад в реализацию Премии.
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Особенно в столь непростое для всех время необходимо не забывать о главном – природе, которая окружает нас, и из которой состоит вся наша огромная планета. Такое мнение, практически единогласно, выразили все участники конференции.
«Отрадно, что у нас появился и уже доказал свою востребованность масштабный просветительский проект, призванный служить воспитанием у подрастающего поколения экологической культуры, формированию бережного, ответственного отношения к бесценным богатствам нашей Родины», - слова президента РФ Владимира Путина, обращенные ко всем причастным к Премии, передал его специальный представитель по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
По видеосвязи к участникам конференции обратился и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он отметил, что за три года существования Премии в ней приняли участие 130 тысяч представителей разных стран со всех пяти континентов Земли, что говорит о том, насколько важна и актуальна эта тема.
«Дети делают от души. Дети сняли шикарные фильмы, сделали шикарные проекты, прислали шикарные фотоработы. Дети не поделили нас на континенты», - подчеркнула глава Росприроднадзора Светалана Родионова.В рамках конференции были оглашены имена победителей во всех 12 категориях. Интересно, что самым взрослым участником конкурса стала 77-летняя женщина из Австралии. Занявший первое место в номинации «Экология души» Артём Толстобров из Красноярска лично приехал на оглашение итогов конкурса, чтобы исполнить для всех присутствующих трогательную песню о природе.
В завершении мероприятия, благодарственные письма и памятные подарки были вручены чрезвычайному и полномочному послу Мексики в РФ Эдуардо Вильегас Мехиас и другим иностранным представителям, которые внесли неоценимый вклад в реализацию Премии.
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Евгения Парфентьева