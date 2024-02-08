В Эквадоре разрешили эвтаназию

Пресс-служба Конституционного суда Эквадора объявила, что суд проголосовал за законность эвтаназии в стране.
«Конституционный суд решил, что свободное развитие личности включает в себя способность каждого индивидуума строить свой проект жизни... Каждый человек вправе принимать свободные решения,... включая возможность положить конец страданиям, вызванным тяжелым необратимым увечьем или неизлечимой болезнью», — гласит решение суда.Суд также постановил, что статья 144 уголовного кодекса, которая предусматривает тюремный срок за убийство, не будет применяться к медикам, осуществляющим эвтаназию.
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Артем Кузьмин