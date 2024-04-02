В Эстонии таксист отказался везти русскоязычную пассажирку

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В столице Эстонии водитель такси отказал пожилой женщине в поездке, заявив, что он «не обслуживает русских». Об этом сообщает Delfi.
Инцидент произошел после того как сын пассажирки уточнил номер подъезда в приложении такси. Дело в том, что он написал сообщение на русском языке. Тогда таксист отменил заказ, извинился и написал, что «не обслуживает русских».
Компания такси, на которую работает водитель, осудила его поведение и заявила, что против дискриминации в любой форме. Сотрудники компании утверждают, что провели с ним беседу и пригрозили блокировкой аккаунта, если подобная ситуация повторится.
Ранее в Киеве произошла обратная ситуация: таксиста уволили за разговор на русском языке. В интернет попало видео, на котором таксист отказывает общаться с пассажиром на украинском языке, а также вести его дальше. После этого на мужчину в соцсетях обрушился негатив, однако некоторые соотечественники поддержали таксиста.
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Компания такси, на которую работает водитель, осудила его поведение и заявила, что против дискриминации в любой форме. Сотрудники компании утверждают, что провели с ним беседу и пригрозили блокировкой аккаунта, если подобная ситуация повторится.
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Бернст Ю.