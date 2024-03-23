МИД Германии на русском языке выразил соболезнования после теракта в «Крокусе»

Фото: iStock/arsenisspyros
МИД Германии на русском языке выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».
В англоязычном аккаунте ведомства в соцсети Х появилось сообщение на русском языке. В нём выражаются соболезнования россиянам в связи с трагедией, которая накануне произошла в Подмосковье.
В МИД подчеркнули, что осуждают террор, независимо от того, где он произошёл.
По последним опубликованным СК РФ данным, число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы в концертном зале.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».
Читайте также:
Латвия так и не осудила теракт в «Крокус Сити Холле»
Кнайсль назвала случившееся в «Крокус Сити Холле» заказным терактом против РФ
Блинкен: США решительно осуждают теракт в «Крокус Сити Холле»
В МИД подчеркнули, что осуждают террор, независимо от того, где он произошёл.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».
Читайте также:
Латвия так и не осудила теракт в «Крокус Сити Холле»
Кнайсль назвала случившееся в «Крокус Сити Холле» заказным терактом против РФ
Блинкен: США решительно осуждают теракт в «Крокус Сити Холле»
Анастасия Чинкова