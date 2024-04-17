В Германии нашли 161 украинского ребёнка, которые считались вывезенными в РФ

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Украинские полицейские в сотрудничестве с немецкими коллегами нашли на территории Германии 161 украинского ребёнка, который считались вывезенными в Россию. Об этом глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил в ходе встречи со своим немецким коллегой Хольгером Мюнхом.
При этом не уточняется, каким образом все эти дети были вывезены в Германию.
В июне 2022 года Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию сообщал, что с территории Украины были вывезены 307 423 ребёнка. Затем на родину вернулись чуть больше 300 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что все вывезенные дети находятся в безопасности. А посол России в США Анатолий Антонов, в свою очередь, утверждал, что российская сторона готова назвать имена этих детей и вернуть их на Украину.
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Анастасия Чинкова