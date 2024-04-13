«Украинцы умываются кровью детей»: «Царьград» – о мобилизации несовершеннолетних в ВСУ

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На Украине чуть не мобилизовали несовершеннолетнего мальчика.
Инцидент произошёл в Одесской области. По улице села Приозёрное спокойной, уверенной походкой шёл молодой человек. Такая «дерзость» не понравилась людям в военной форме, которые оперативно скрутили его и затолкали в микроавтобус. Юноша кричал, что ему всего 14 лет, но ему никто не поверил. В добавок парня, который пытался сопротивляться, избили прикладом автомата, сообщает «Царьград».
В результате мальчику всё же удалось доказать свой возраст, что спасло его от неминуемой гибели на фронте. Парня высадили на трассе и пригрозили, что свернут ему шею, если он расскажет кому-нибудь о случившимся.
Мальчика воспитывает только бабушка, его некому защитить. Но он не испугался и рассказал обо всём взрослым.
Однако не все подобные инциденты заканчиваются положительно. На фронте погиб 16-летний парень, которого силой включили в состав 3-й националистической бригады группировки «Азов»*. Он действительно выглядел старше своих лет, но существуют электронные базы, содержащие данные о всех гражданах Украины. Но, не проверив сведения, парню просто приписали к возрасту 2,5 года и отправили в штурмовой отряд.
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*запрещённая в России террористическая организация
В результате мальчику всё же удалось доказать свой возраст, что спасло его от неминуемой гибели на фронте. Парня высадили на трассе и пригрозили, что свернут ему шею, если он расскажет кому-нибудь о случившимся.
Мальчика воспитывает только бабушка, его некому защитить. Но он не испугался и рассказал обо всём взрослым.
Однако не все подобные инциденты заканчиваются положительно. На фронте погиб 16-летний парень, которого силой включили в состав 3-й националистической бригады группировки «Азов»*. Он действительно выглядел старше своих лет, но существуют электронные базы, содержащие данные о всех гражданах Украины. Но, не проверив сведения, парню просто приписали к возрасту 2,5 года и отправили в штурмовой отряд.
«Зеленский, ты умылся кровью нашего Ромки!», – кричат земляки погибшего подростка.Читайте также:
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*запрещённая в России террористическая организация
Анастасия Чинкова