В Госдуме предлагают сделать разводы дороже

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В РФ может подорожать развод и, наоборот, подешеветь заключение брака.
С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков из партии «Новые люди». Депутат направил на отзыв в правительство законопроект, пишет ТАСС. Если его одобрят, изменения внесут в статью 333.26 Налогового кодекса.
Даванков предлагает увеличить пошлину за развод в 2 раза — с 650 до 1200 рублей. А пошлину за регистрацию брака, которая обходится в 350 рублей, по его мнению, нужно отменить.
В пояснительной записке сказано, что принятие законопроекта не вызовет роста бюджетных расходов за счёт резкого повышения пошлины за развод.
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Даванков предлагает увеличить пошлину за развод в 2 раза — с 650 до 1200 рублей. А пошлину за регистрацию брака, которая обходится в 350 рублей, по его мнению, нужно отменить.
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Мария Фирсова