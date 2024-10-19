В Госдуме предложили «импортозамещение» Хэллоуина

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Вице-спикер Государственной Думы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил «импортозаместить» Хэллоуин по аналогии с «Макдональдсом» и «Вкусно и точка», сообщает РИА Новости.
По его словам, необходим ребрендинг, который «сохранит многие черты Хэллоуина, но изменит его дух». Вице-спикер предложил переименовать этот день в «Ночь таинственных историй». По задумке депутата, праздник должен пропагандировать не западные, а российские символы, такие как «мистические произведения русских классиков» Николая Гоголя и Михаила Булгакова.
В 2023 году депутат Государственной Думы Владимир Бурматов заявил, что проблема празднования Хэллоуина в России заключается в том, оно высосано из пальца. По мнению депутата, россияне живут и с другими проблемами, такими как «отсутствие отопления, червичные котлеты в школах и смог на улицах». Он считает, что запрет на празднование Хэллоуина только привлечет ненужное внимание к истории, которая «не то, что выеденного яйца, она выеденной тыквы не стоит». Парламентарий добавил, что, хотя некоторые россияне отмечают странные и экстравагантные праздники, большинство населения празднует собственные российские торжества.
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Александр Климов