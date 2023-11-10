В Госдуме предложили операторам отменить безлимитный доступ к YouTube

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Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил сотовым операторам идею уменьшения износа оборудования, для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube. Об этом Горелкин написал в своем телеграм-канале.
Ранее депутат Госдумы Попов опроверг информацию об обсуждении вопроса закрытия YouTube. Однако, гендиректор «Газпром медиа» Александр Жаров сообщил, что если YouTube продолжит нарушать законодательство РФ, то вопрос о блокировке площадки стоит рассмотреть.
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