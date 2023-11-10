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В Госдуме предложили операторам отменить безлимитный доступ к YouTube

Депутат Горелкин предложил операторам отменить безлимитный доступ к YouTube
10 ноября 2023, 17:28
Фото: iStock/Thapana Onphalai

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил сотовым операторам идею уменьшения износа оборудования, для этого нужно сократить объем потребляемого трафика путем отмены безлимитного доступа к YouTube. Об этом Горелкин написал в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, доля трафика YouTube варьируется от 30 до 50%. Он отметил, что ФАС не будет против совместного решения участников рынка ликвидировать безлимитную опцию на американский видеохостинг и считать трафик с него на равных условиях с отечественными сервисами.

Ранее депутат Госдумы Попов опроверг информацию об обсуждении вопроса закрытия YouTube. Однако, гендиректор «Газпром медиа» Александр Жаров сообщил, что если YouTube продолжит нарушать законодательство РФ, то вопрос о блокировке площадки стоит рассмотреть.

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#медиа
#фас
#youtube
#депутат
#площадки
#трафик
#рф
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Путин присвоил генеральские звания 60 российским офицерам
06 декабря 2023, 15:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил генеральские и адмиральские звания более 60 офицерам. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Звания присвоены офицерам ВС РФ, ФСИН, ФССП, Росгвардии и военнослужащим Федеральной пограничной службы. В звание генерал-лейтенанта были возведены девять человек. Прежде глава государства присвоил самоходному артиллерийскому полку наименование «гвардейский». Президент России отметил мужество бойцов полка, их самоотверженность, героизм и отвагу. 
 
99-й самоходный полк выполняет боевые задачи в зоне проведения спецоперации на территории Украины.  
 
Также российский лидер присвоил аналогичное наименование бойцам фрегата «Адмирал Макаров». Владимир Путин отметил, что важно отмечать и признавать высокие заслуги военных, которые защищают Родину на передовой. 

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#владимир путин
#президент
#вс рф
#награды
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Суд наложил арест на деньги блогера Шабутдинова
06 декабря 2023, 14:49

Фото: iStock/Zolnierek

Суд по требованию прокуратуры арестовал деньги на 17 счетах блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова.
Об этом пишет «Лента.ру». Арест на счета блогера был наложен для того, чтобы обеспечить возмещение ущерба, причиненного потерпевшим по делу. 

Также арестованы 11 счетов объявленного в розыск 35-летнего соучастника, который проходит по делу. 

Ранее сообщалось, что блогера и коуча Аяза Шабутдинова, арестованного по подозрению в мошенничестве, уволили с должности директора в «Like Центре». Должность Шабутдинова занял бывший глава по сервису Никита Ельцов. Сообщается, что кадровые перестановки произведены, чтобы продолжить продавать курсы по достижению успеха.

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#блогер
#прокуратура
#новости
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Жена пилота попросила Путина не наказывать мужа
Жена пилота, который посадил самолет в поле, обратилась к Путину
06 декабря 2023, 14:41

Фото: iStock/frentusha

Жена второго пилота «Уральских авиалиний» Эдуарда Семенова, который посадил 12 сентября самолет в поле под Новосибирском, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наказывать мужа.
«Известия» пишут, что Анна напомнила, что из-за отказа гидросистемы экипаж самолета решил следовать на запасную авиагавань в Новосибирске. Но, пройдя половину пути, пилоты поняли, что топлива не хватит, поэтому и посадили самолет в пшеничном поле.

«При расчете топлива до Новосибирска экипаж сделал поправку на открытые створки. Но, поскольку шасси они убрали вручную, естественно, как командир, так и второй пилот были уверены, что шасси убраны, и не делали поправку на выпущенные шасси»,-говорит жена. 
По словам Анны, мужчины сделали невозможное. Их нужно считать героями. Женщина считает, что наказывать командира воздушного судна и второго пилота несправедливо.

«В итоге экипаж посадил самолет на пшеничное поле мягче, чем многие сажают на полосу», — говорит Анна. 
Ранее сообщалось, что в столице Испании Мадриде вертолёт рухнул на оживленную автостраду. После падения воздушное судно превратилось в груду искореженного металла.

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#самолет
#новости
#пассажиры
#президент
#владимир путин
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Умерла художница мультфильмов «Винни Пух», «Котёнок по имени Гав» Богомолова
06 декабря 2023, 14:31

Фото: istock / jorgeantonio

Наталии Богомоловой было 83 года.
SHOT пишет, что в ноябре художница неудачно упала и сломала шейку бедра. Последствия перелома оказались тяжёлыми, организм не справился с нагрузкой. 

Наталия Богомолова — советский и российский художник-мультипликатор, постановщик и режиссёр. В 2012 году получила звание заслуженного художника РФ.

Её фильмография насчитывает более 200 мультфильмов, среди которых — «Песенка мышонка», «Бобик в гостях у Барбоса», «Дядя Стёпа — милиционер», «Каникулы в Простоквашино», «Жил-был пёс», «Винни-Пух», «Котёнок по имени Гав». 

Ранее сообщалось, что 85-летняя актриса Елена Корнилова умерла в Москве. Труп артистки обнаружила медсестра пансионата для пожилых. 85-летнюю Елену Корнилову родственники поместили в дом престарелых на Большой Филёвской. В последнее время она жаловалась на плохое самочувствие и слабость.


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#художник
#художники
#мультипликация
#общество
#новости
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Москвичам пообещали вологодские морозы на этой неделе
Синоптик Шувалов сообщил о понижении температуры в Москве до -20 градусов
06 декабря 2023, 14:20

Фото: IStock/possum1961

Москву накроет волна морозов, несвойственных этому времени года. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«До конца этой недели температуры будут не декабрьские и даже не московские, они будут вологодские и архангельские. Это значит, что до минус 20 градусов будут опускаться столбики термометров ночью, а днём до минус 15 градусов», — отметил он.
Шувалов подчеркнул, что синоптики также ожидают новый снегопад в Москве. По предварительным прогнозам, он накроет столицу 14-15 декабря.

Также эксперт добавил, что прогнозировать погоду на Новый год ещё рано, однако он заверил, что снег в Москве пролежит до главной праздничной ночи. 

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#синоптики
#снег
#москва
#мороз
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Минцифры обсуждает расширение категорий IT-специалистов для отсрочки от призыва
06 декабря 2023, 14:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Минцифры России обсуждает вопрос о расширении категорий IT-специалистов, которые смогут получить отсрочку от срочной службы в российской армии. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, выступая в рамках правительственного часа в Госдуме.
«Вы сказали, что требования для IT-специалистов о наличии высшего образования является обязательным для получения требующейся отсрочки от призыва на военную службу. Минцифры сейчас прорабатывает вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан, для которых будет распространена мера отсрочки от срочной службы», - рассказал Чернышенко.

Ранее правительство России смягчило условия получения ипотечных займов для молодых специалистов, работающих в IT-сфере. Теперь программисты в возрасте до 36 лет смогут оформить ипотеку без учета требований к уровню минимальной заработной платы. Такая мера позволит большему количеству работников этой важной и престижной отрасли обзавестись жильем на выгодных условиях.

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#правительство
#it
#дефицит
#минцифры
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Компенсацию за ЖКУ получают около 20 категорий подмосковных льготников
06 декабря 2023, 14:12

Фото: Минсоцразвития МО

Компенсацию за жилищно-коммунальные услуги сегодня получают около 2,2 млн жителей Подмосковья. Такой статистикой поделилась министр социального развития Московкой области Людмила Болатаева.
«В регионе 2,2 млн жителей получают компенсацию за ЖКУ. Это свет, газ, отопление, вода, капремонт, вывоз мусора и другие услуги. Такая компенсация доступна многодетным семьям, ветеранам, инвалидам, пенсионерам и другим льготникам. Всего таких категорий порядка 20. Компенсируется от 50% до 100% суммы из платежки за ЖКУ», – пояснила министр.  
В Минсоцразвития уточнили, что компенсация предоставляется тем, кто зарегистрирован в Московской области и исправно платит за жилищно-коммунальные услуги. Для получения компенсации важно отсутствие задолженности.
 
Компенсацию получают проактивно. Подробнее об услуге можно узнать на региональном портале госуслуг.
 
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#минсоцразвития мо
#льготники
#жку
#подмосковье
#московская область
#оплата
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Иноагентам запретили проходить срочную службу в ФСБ
06 декабря 2023, 14:06

Фото: istock / Dzmitry Ryshchuk

Иностранным агентам запретят проходить срочную службу в ФСБ. Об этом сказано в тексте поправок к проекту о добровольческих формированиях, который опубликовали в электронной базе Госдумы.

6 декабря комитет одобрил поправки в законы о воинской обязанности и о Федеральной службы безопасности, и когда призывникам можно проходить службу в орагнах ФСБ.  В тексте документа указано, что граждане, признанные иноагентами, не могут проходить военную службу по призыву в органах ФСБ.

Ранее Министерство обороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья граждан для прохождения срочной службы. Редакция «Радио 1» разобралась, кого коснуться изменения, по каким правилам проходит медкомиссия призывников, а также какие нововведения могут принять. 

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#фсб
#законопроект
#поправки
#законы
#призыв
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Синоптик Вильфанд: Около 60% территории РФ находится в аномальном морозе
06 декабря 2023, 13:56

Фото: istockphoto.com/Leonid Ikan

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что на большей части территории нашей страны установились аномальные холода.
«Около 60% территории страны находится в областях аномального мороза. Сейчас стационарный антициклон, который находится северо-восточнее Москвы, над Волгой, над Уралом, он определяет погоду на огромной территории. Очень холодная погода», — прокомментировал в беседе с RT Вильфанд.

А ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, в свою очередь, предупредила о большом количестве снега в Новый год в Московском регионе.

«В текущем месяце к уже высоким снегам Москвы и Подмосковья добавится еще не менее 15 см. Снега на Новый год будет много. Можно планировать зимние забавы», – приводит АГН «Москва» сообщение из Telegram-канала Поздняковой.

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#новый год
#морозы
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