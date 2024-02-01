В Госдуме пристыдили депутата Плякина за джинсы

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«При всем моем глубоком уважении к каждому - но докладчик, выходящий на трибуну в джинсах, вы меня извините, это что-то новое вообще в парламентской этике», - заявила Яровая.
При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал такое замечание, отметив, что народные избранники должны начинать с себя, ведь именно они представляют своих избирателей и страну.
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