Эксперт по этикету назвала самые неуместные подарки на Новый год

IStock/Bogdan Kurylo
Подарок на Новый год близким или коллегам не должен разочаровать или доставить неудобства, поэтому рекомендуется не дарить предметы личной гигиены, если это заранее не было оговорено. Об этом «Радио 1» рассказала эксперт по практическому этикету и деловым коммуникациям Татьяна Баранова.
«Например, если одарить знакомую антивозрастным кремом даже очень хорошего качества, есть вероятность, что такой презент ей не слишком придется по душе. Другое дело, когда покупку этого крема обговорили заранее, тогда всё вполне корректно. Хороший подарок персонализирован, то есть выбран с учетом предпочтений и особенностей конкретного получателя – ей или ему точно будет приятно», — отметила специалист.По словам эксперта, при выборе подарка нужно помнить о культурных и религиозных ограничениях. Так, не всем знакомым и коллегам можно дарить алкоголь или некоторые деликатесы, угощения.
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