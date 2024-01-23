В Госдуме призвали наказать виновного в смерти кота Твикса

Фото: iStock/Zoltan Tarlacz
Виновного в смерти кота Твикса необходимо привлечь к уголовной ответственности, с таким заявлением выступил депутат Государственной думы Михаил Матвеев в своём Telegram-канале.
В своём сообщении Матвеев обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову.
Напомним, 11 января проводница выкинул кота по кличке Твикс из вагона поезда на станции в Кирове. Женщина подумала, что кот бродячий, и забежал в вагон случайно. Почти две недели волонтёры разыскивали питомца, но уже 20 января стало известно, что труп кота обнаружили в одном километре от места, где его высадили на мороз.
Читайте также:
Проводник, высадивший впоследствии погибшего кота Твикса, отстранён от работы
В Подмосковье шесть дней разыскивают высаженного из электрички той-терьера Арчи
Комитет Госдумы по экологии проведёт совещание после смерти кота Твикса
«Прошу Вас провести проверку по данному факту, привлечь виновника гибели кота к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными», — написал депутат.
Читайте также:
Проводник, высадивший впоследствии погибшего кота Твикса, отстранён от работы
В Подмосковье шесть дней разыскивают высаженного из электрички той-терьера Арчи
Комитет Госдумы по экологии проведёт совещание после смерти кота Твикса
Евгения Парфентьева