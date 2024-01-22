В Подмосковье шесть дней разыскивают высаженного из электрички той-терьера Арчи

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В Подмосковье уже шесть дней не могут найти той-терьера по кличке Арчи, которого высадили из электрички на станции «Чехов», об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, Арчи потерялся 16 января. Хозяина собаки высадили из электрички, когда он повздорил с другим пассажиром, а про той-терьера забыли. В результате, охрана поезда высадила Арчи на станции «Чехов», и вот уже шестой день подряд его не могут найти.
Сегодня хозяину Арчи позвонили и сообщили, что пёс найден. Звонивший потребовал в обмен на питомца вознаграждение в размере 1500 тысяч рублей, однако, позже выяснилось, что мужчине звонили мошенники. Поиски Арчи продолжаются.
Сообщается, что сегодня, предположительно, Арчи, видели возле поликлиники города Чехов, но поймать собаку пока никому не удалось.
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Сегодня хозяину Арчи позвонили и сообщили, что пёс найден. Звонивший потребовал в обмен на питомца вознаграждение в размере 1500 тысяч рублей, однако, позже выяснилось, что мужчине звонили мошенники. Поиски Арчи продолжаются.
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Евгения Парфентьева