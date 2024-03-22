В Госдуме рассказали, будет ли мобилизация в России

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В армии России на сегодняшний день хватает солдат, которые были мобилизованы еще в 2022 году. Кроме того, есть резерв из военных, служащих по контракту. Такое заявление сделал член комитета по обороне Виктор Заварзин.
«Я не располагаю такими данными, что будет какая-то мобилизация. У нас есть еще от той частичной мобилизации, которая была, дополнительный резерв. У нас есть большая группа контрактников», — пояснил Заварзин в беседе с изданием «Подъем».
Таким образом, по словам депутата, вопрос о новой мобилизации в России пока не стоит.
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Элина Позднякова