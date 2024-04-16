В Госдуме высказались о разблокировке Instagram*

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В России не разблокируют Instagram* до завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. В этом убеждён зампредседателя ИТ-комитета Госдумы, председатель правления РОЦИТ Антон Горелкин.
Он подчеркнул, что соцсеть заблокирована в связи с появляющимися в ней призывами убивать россиян.
Также Горелкин в ходе встречи с участниками Мастерской новых медиа высказался о YouTube. По его словам, видеохостинг не позволяет публиковать подобных заявлений. Там блокируются многие российские аккаунты, «хотя прорваться можно».
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Анастасия Чинкова