Блогер Савская: Telegram не заменит Instagram*, это другое

Фото: iStock/undefined undefined
Мессенджер Telegram запустил монетизацию каналов, говорится на официальном сайте платформы. Теперь авторы каналов с аудиторией более 1 тысячи человек будут получать 50% дохода от рекламы, которая публикуется у них.
О перспективах развития Telegram в беседе с «Радио 1» рассказала блогер, психолог, сексолог, ведущая трансформационных тренингов Ольга Савская.
В настоящее время пользователи, у которых premium-аккаунт в Telegram, могут скрыть любую рекламу. Платежеспособная аудитория, которая не хочет видеть рекламу и блокирует ее — это очень спорный момент, потому что из-за такой функции до целевой платежеспособной аудитории рекламные материалы просто не доходят. А ведь они во многом именно на нее и рассчитаны.
Может ли Telegram заменить TikTok или Instagram?* Ольга Савская решительно подчеркивает, что нет. Это совершенно разные платформы, они не могут быть взаимозаменяемы.
Читайте также:
Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов
Дуров объявил о блокировке тысяч пользователей Telegram за призывы к терактам
Telegram оценили в 30 миллиардов долларов перед возможным IPO
* принадлежит организации Meta, запрещена на территории РФ
Что такое монетизация? Каковы плюсы и минусы этого инструмента в Telegram?Раньше на монетизации очень хорошо стартанул YouTube, теперь данная опция там отключена, а блогеры ищут, на какой платформе можно заработать. Если Telegram подключил такую функцию, то авторы смогут удовлетворить свою потребность. Но здесь может возникнуть определенный конфликт, связанный с инструментами настройки рекламы в Telegram.
«Я против рекламы в Telegram-каналах. Я веду свою платформу сама и я против, чтобы мои конкуренты у меня рекламировались. Мне приходится закрывать каналы и переводить их в приватные, чтобы реклама там не размещалась и конкуренты либо люди, которые непрофессионалы в этом деле, на моих платформах не публиковались», — поделилась собеседник «Радио 1».Савская подчеркнула, что сейчас в Telegram очень много «хайпового», непонятного материала. Для людей, которые «в науке», которые продвигают свой личный бренд, это очень плохо. В настройках Telegram, к сожалению, сейчас нет инструментов для авторов, чтобы они имели возможность убрать рекламу со своих платформ.
В настоящее время пользователи, у которых premium-аккаунт в Telegram, могут скрыть любую рекламу. Платежеспособная аудитория, которая не хочет видеть рекламу и блокирует ее — это очень спорный момент, потому что из-за такой функции до целевой платежеспособной аудитории рекламные материалы просто не доходят. А ведь они во многом именно на нее и рассчитаны.
Кому выгодна монетизация и реклама в Telegram?Есть перечень каналов, которые изначально не являются примерами личного бренда, им монетизация и реклама на платформе выгодна. Они зарабатывают именно на рекламе других.
«Они не личный бренд, они ничего не продают. Такие каналы построены на том, чтобы на них подписывались люди, различные паблики и блогеры, а после у них рекламировались», — рассказывает Савская.Блогер поделилась мнением, что в Telegram часто встречается много сомнительной информации, которая используется для рекламы. Например, рассказ про инцест и далее рекомендация перейти на конкретный канал, чтобы читать продолжение истории.
«Это рассчитано на хайп, но это ужасно! Ужасно, что подробно описывается сценарий произошедшего инцидента! Я вообще не понимаю, как у них это не блокируется? Вообще подросткам не надо никакую инициативу давать в сторону подобных проявлений и по возможности скрыть такие «чернушные» темы из дискуссии», — уверена блогер.
К чему может привести монетизация?
«Монетизация Telegram может привести к увеличению количества трешового контента. Его и так вкидывают много, а будет еще хуже», — высказала мнение Савская.Разработчики Telegram должны как-то регламентировать поток эпатажного контента на своей платформе. Они должны понимать, что помимо взрослых людей, к мессенджеру имеют доступ и подростки, а для них подобные вещи недопустимы.
Может ли Telegram заменить TikTok или Instagram?* Ольга Савская решительно подчеркивает, что нет. Это совершенно разные платформы, они не могут быть взаимозаменяемы.
«Любая соцсеть несет в себе определенное видение контента. В Telegram контент так не посмотришь и не пролистаешь, как в том же Instagram*. Telegram — это немножко другое. Там люди больше читают, иногда слушают подкасты. Там и сами пользователи другие сидят», — рассказала собеседник «Радио 1».Савская оценивает Telegram как платформу, где люди читают новости и общаются в личных переписках. Не более того. Это совершенно иной формат сети.
Что могло бы поднять популярность Telegram? Что в него добавить?Недавно в Telegram добавили возможность размещения «историй». Это был шаг в сторону популяризации платформы. Однако данная функция доступна только для владельцев premium-аккаунтов, то есть не всем. Именно этот фактор, по мнению Савской, может тормозить наращивание популярности Telegram у пользователей.
«Истории» задумывались как бизнес-инструмент для привлечения новых людей и удержания на платформе уже зарегистрированных пользователей. Однако следует заметить, что это платная функция. На тех же YouTube или Instagram* все бесплатно, люди могут использовать весь спектр существующих функций, не оформляя premium и не вкладывая в это свои средства», — сообщила блогер.Кроме того, собеседник «Радио 1» отметила, что для привлечения крупных блогеров на свою платформу, Telegram должен усовершенствовать систему Telegram Ads. Сейчас чтобы сотрудничать с Telegram Ads, потребуется бюджет от 200-300 тысяч рублей. Это не всем доступно.
Может ли Telegram «переплюнуть» Instagram*?Подытоживая, Савская сказала, что Telegram никогда не сможет заменить Instagram* и прочие соцсети. Их нельзя сравнивать, потому что они — разные. У каждой сети своя целевая аудитория.
«Это вряд ли. В Instagram* что заходит, в Telegram — не заходит. Разработчикам Telegram концепцию нужно в корне менять, требуется подход совершенно другой. Сейчас две платформы совершенно разные», — уверена Савская.Собеседник отметила, что крупным блогерам монетизация Telegram абсолютно невыгодна, реклама сторонних конкурентов на платформах лишь наносит вред. Она подчеркнула, что продолжает вести свой блог в Instagram* с использованием VPN.
Читайте также:
Telegram запустил монетизацию для владельцев каналов
Дуров объявил о блокировке тысяч пользователей Telegram за призывы к терактам
Telegram оценили в 30 миллиардов долларов перед возможным IPO
* принадлежит организации Meta, запрещена на территории РФ
Мария Федоровцева