В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовной ответственности участников СВО

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Предложенный законопроект касается освобождения от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт на военную службу. Предлагается распространить такие гарантии на отдельные категории осужденных и лиц, совершивших преступления в случае призыва по мобилизации, призыва на службу во время военных действий, а также заключения контракта на военную службу в период мобилизации, военного положения или военного времени.
Контроль за поведением таких лиц до их освобождения от ответственности будет осуществляться командованием воинских частей или учреждений.
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