В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уголовной ответственности участников СВО

Работа почтовых отделений столичного региона на этой неделе изменится в связи с Международным женским днём, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области со ссылкой на Почту России.

«В предпраздничный четверг, 7 марта, почтовые отделения будут работать на час меньше. 8 марта для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных, будет выходным. Круглосуточные продолжат обслуживать клиентов в штатном режиме. Кроме того, 8 марта почтальоны не будут разносить корреспонденцию», — говорится в сообщении.

9 марта все почтовые отделения будут функционировать по обычному расписанию.



Уточнить график работы того или иного почтового отделения или найти ближайшее открытое отделение можно через сайт Почты России и в мобильном приложении компании.



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