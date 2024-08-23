В Госдуму внесут законопроект о запрете массовых спам-звонков

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций планирует внести в Госдуму законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны в России. Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев, передает ТАСС.
Он отметил, что данная инициатива будет внесена на рассмотрение уже в сентябре текущего года. Шадаев выразил уверенность, что закон будет принят.
Напомним, глава Минцифры анонсировал запрет массовых спам-звонков на конференции «Телеком Будущего — 2024», которая состоялась в апреле. По его словам, среди российских абонентов выработалось «крайне напряженное отношение» к коммерческим обзвонам.
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Напомним, глава Минцифры анонсировал запрет массовых спам-звонков на конференции «Телеком Будущего — 2024», которая состоялась в апреле. По его словам, среди российских абонентов выработалось «крайне напряженное отношение» к коммерческим обзвонам.
Ранее жителям Московской области назвали типичные фразы телефонных мошенников. О различных уловках и используемых злоумышленниками выражениях, подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова