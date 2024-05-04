В Государственной Думе объявили об увеличении военных пенсий

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Военные пенсии будут увеличены с 1 октября. Об этом РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.
«Предварительно, процент увеличения составит 4,5 процентов. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей», — сказала она, отметив, что в предыдущий раз, 1 октября 2023 года, выплаты были увеличены на 19,5 процентов.
Ранее аналитик Анастасия Моргунова заявила, что работа в районах Крайнего Севера может помочь россиянам легально увеличить пенсию. В частности, предпринимательская деятельность в этих регионах позволяет получать дополнительные социальные выплаты.
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Александр Климов