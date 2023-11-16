В Государственной думе приняли законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей

Фото: iStock/Fascinadora
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и окончательном третьем чтении законопроект об увеличении минимального прожитого минимума (МРОТ) в 2024 году.
«Увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил президент РФ Владимир Путин. Важное решение, которое защитит людей, повысит реальные доходы. В результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек», - подчеркнул председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Читайте также:
Госдума приняла проект бюджета на 2024 год в основном чтении
Стало известно, кому повысят пенсии с октября 2024 года
Госдума приняла в I чтении законопроект о налоговых вычетах на сбережения
Евгения Парфентьева