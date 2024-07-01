В Греции с 1 июля ввели шестидневную рабочую неделю

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С 1 июля у граждан Греции появилась возможность работать шесть дней в неделю с получением дополнительной денежной компенсации. Причём некоторые работники по закону не смогут отказаться от шестидневки.
Греческие профсоюзы и эксперты в области трудового права считают, что, несмотря на то, что труд в выходные и праздничные дни будет хорошо оплачиваться, он, тем не менее, ляжет дополнительным грузом на трудящихся. В то время, как в Европе многие компании стараются сократить рабочую неделю до четырёх дней, власти Греции решили позволить работодателям продлить рабочую неделю до шести дней, при этом мнением населения никто не поинтересовался.
Как рассказала в интервью греческому телеканалу ERT эксперт по трудовым вопросам Матина Триантафилли, положения нового законодательства будут распространяться на работников компаний или холдингов, имеющих круглосуточную систему посменной работы, а также при соблюдении определенных условий и на те организации, где нет 24-часового рабочего цикла. Работодатель должен заранее сообщить о переходе на шестидневку в государственную Информационную систему ERGANI-II Министерства труда и социальной защиты Греции, а также проинформировать работников.
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