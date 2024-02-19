В ГУР Украины подтвердили смерть Кузьминова, угнавшего российский вертолёт Ми-8

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Российский лётчик Максим Кузьминов, угнавший вертолёт Ми-8 для ВСУ, погиб в Испании, эту информацию подтвердил представитель ГУР Украины Андрей Юсов, его цитирует «РБК-Украина».
«Можем подтвердить факт смерти (Максима Кузьминова)», — сообщил Юсов.
Ранее стало известно, что тело Кузьминова обнаружили в субботу, 17 февраля в муниципалитете Вильяхойоса. В лётчика выстрелили 12 раз, а затем переехали на автомобили. Об иных подробностях преступления и мотивах преступников пока что ничего не сообщается.
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