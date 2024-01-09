В Херсонской области восстановили энергоснабжение

Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев договорился на встрече с директорами образовательных учреждений.

В данный момент в микрорайоне полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы системы теплоснабжения.

«Завтра лучше сделать паузу. Важно прогреть школы. Если вы нас в этом поддерживаете, то можете в родительских чатах рассказать о сложившейся ситуации»,— сказал Андрей Воробьев.

Также губернатор сообщил, что в детском лагере «Литвиново», возможно, ребятам будет полезно сменить обстановку, пообщаться и провести там 3-4 дня. Лагерь может принять 400 детей.

Учебные заведения Климовска на время перейдут на дистанционную форму обучения. В это число попали \ гимназия им. Подольских курсантов, СОШ № 5 и школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в Южном.

Директор гимназии им. Подольских курсантов Наталья Квашенникова сообщила, что в эти дни они организовали центр помощи.

«Наши учителя активно подключились с 5 января. Наше здание имеет свою котельную, поэтому мы были единственной школой с теплом. Принимали людей на протяжении 4 дней. У нас побывали 600 человек. Мы обеспечивали их обогревателями, а волонтеры помогали развозить. Настроение людей нормальное, все относятся с пониманием к сложившейся ситуации», - отметила Наталья Квашенникова.

Во вторник в Климовске не откроют двери 6 детских садов. Для детей, у которых родители завтра выходят на работу, организовали дежурные группы в подольских садиках. Записаться в них нужно через своего воспитателя.

По словам губернатора, сейчас первоочередные задачи в Климовске заключаются в том, что запустить тепло во все дома. А спустя 2-3 дня — на все социальные объекты. А в будущем предстоит активная работа по модернизации системы ЖКХ.

«Мы сделаем марш-бросок в весенне-летне-осенний период. Выделим средства, чтобы привести в порядок и подвалы, и чердаки. Ситуацию стабилизируем. Потребуется время, силы, но я очень надеюсь, что нас жители поддержат в этой работе», - сказал Андрей Воробьев.







