В Херсонской области восстановили энергоснабжение

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«В Херсонской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за аварии. На эту минуту работа над устранением аварии завершена», — написал он в своём Телеграм-канале.
Он добавил, что квалифицированные бригады устранением повреждений в сетях Херсонской и Запорожской области, возникших из-за неблагоприятных погодных условий.
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