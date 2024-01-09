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Воробьёв ответил на вопросы, беспокоящие жителей Климовска

09 января 2024, 00:16
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе встречи с жителями Климовска в понедельник, 8 января, отметил позитивные сдвиги в процессе восстановления подачи тепла в многоквартирные дома после аварии на котельной.
«Пока мы встречаемся с вами, дорогие жители, идет подключение домов. Чтобы не прорвать ничего, нужно постепенно поднимать температуру. Мы активно ведем эту работу благодаря 200 бригадам, которые трудятся в каждом доме», — сказал губернатор.

Он отметил, что 9 января в 19:00 бригады, закреплённые за определёнными домами, приступят к запуску квартирных стояков.


«С 19.00 просим всех быть в квартирах. Потому что мы начинаем запускать квартирные стояки», — обратился к жителям подмосковного города вице-губернатор Евгений Хромушин.

Жители Климовска, в свою очередь, выразили беспокойство о возможных повторениях аварийной ситуации в будущем, однако Воробьёв подчеркнул, что котельная будет отремонтирована сразу после её передачи муниципалитету.

«Сейчас котельная находится у нас в эксплуатации. То есть мы можем из бюджета инвестировать деньги в трассы, дымососы, которые сегодня не работают на основном котле, в горелки и прочие вещи. Я буду у вас бывать регулярно, чтобы выполнить всю ту программу, которую мы с вами обсуждаем», — заверил губернатор.

Одна из жительниц Климовска, в чью квартиру уже вернули тепло, пришла на встречу для того, чтобы выразить благодарность всем причастным за круглосуточную работу.
«Наш дом подключили 5 января, но большинство стояков было завоздушено. Сегодня с трёх часов работают квалифицированные бригады. Сейчас запущены уже 90% квартир. Андрей Юрьевич, спасибо вам огромное, что мы с теплом. Спасибо за душевность, мы чувствуем вашу поддержку и то, что вы болеете за каждого жителя Климовска», — отметила женщина.

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В Херсонской области восстановили энергоснабжение
Алексеенко: В Херсонской области восстановили энергоснабжение после аварии
09 января 2024, 01:07

Фото: iStock/TebNad

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что работы по восстановлению энергоснабжения в регионе окончены.
«В Херсонской области восстановлено энергоснабжение, нарушенное из-за аварии. На эту минуту работа над устранением аварии завершена», — написал он в своём Телеграм-канале.

Он добавил, что квалифицированные бригады устранением повреждений в сетях Херсонской и Запорожской области, возникших из-за неблагоприятных погодных условий.

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Воробьёв ответил на вопросы, беспокоящие жителей Климовска
#аварии
#электричество
#херсонская область
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Путин взял на контроль вопрос отопления в Подмосковье и Херсонской области
Песков: Путин взял на контроль вопрос отопления в Подмосковье и Херсоне
09 января 2024, 00:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора губернатором Московской области Андреем Воробьёвым и главой Херсонской области Владимиром Сальдо заслушал доклады о ситуации с отоплением в регионах.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Путин поручил компании «Россети» и главе МЧС Александру Куренкову принять все возможные меры для обеспечения жителей российских регионов теплом и электричеством в штатном режиме.

«Владимир Путин по телефону выслушал доклад Владимира Сальдо о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов», — отметил Песков.

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#мчс
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Воробьёв вновь встретился с жителями Климовска
08 января 2024, 23:25

Фото: сайт Кремля

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в понедельник, 8 января, вечером вновь встретился с жителями Климовска для честного и открытого разговора.
«Сейчас одна из наших основных задач, помимо устранения аварии и её последствий, — не терять контакт с жителями, быть на связи», — написал губернатор в своём Телеграм-канале.

Он также поблагодарил жителей микрорайона, что два раза в день они находят время для встречи и обсуждения текущих проблем.

«У нас есть показания приборов в котельной, статистика, но гораздо важнее сухих цифр — наш с вами диалог», — подчеркнул Воробьёв.

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#аварии
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#подмосковье
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Ювелирный эксперт Ракутина рассказала о трендовых украшениях этой зимы
08 января 2024, 21:49

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Трендом этой зимы являются украшения с графичной анималистикой, имитацией цепного плетения и выполненные в готическом стиле. Об этом в беседе с «Газетой.ру» рассказала эксперт по ювелирной моде холдинга SOKOLOV Елена Ракутина.
Она рассказала, что перечисленные виды украшений отлично дополнят как повседневный образ, так и украсят праздничный наряд.

Также собеседница «Газеты.ру» рассказала, что россиянки стали активнее интересоваться шармами. Такие украшения позволяют создавать элегантные образы. При этом, серебряные бусины можно носить по-разному: классическим способом, надев их на серебряный браслет, или же разместив на кожаном шнурке или чокере.

Кроме того, эксперт посоветовала комбинировать разные виды металлов и сочетать между собой несколько браслетов или цепей.

Говоря о кольцах, Ракутина сообщила, что сейчас в моде ношение нескольких украшений на одной руке.

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#мода
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#советы
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Коллега рэпера Sir-J рассказал о последней встречей перед его исчезновением
08 января 2024, 21:36

Фото: iStock/syahrir maulana

Накануне своего исчезновения в Подмосковье рэпер Sir-J (Сергей Булавинцев) успешно выступил на концерте в Калининграде. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал его коллега, участник группы «Семь Западных Ветров» Владимир.
По его словам, группа D.O.B. Community, в составе которой числится рэпер, пробыла в Калининграде три дня. Весь этот период Булавинцев был в отличном настроении. По возвращении домой в подмосковный город Видное, он отписался о том, что наконец-то ложится спать.

После этого в доме исполнителя произошёл пожар, сам рэпер ушёл из дома 30 декабря, уточняет «Газета.Ru». Отмечается, что он сел на электричку с сторону Подмосковья, после чего о его местоположении ничего неизвестно. В настоящее время поисковый отряд «ЛизаАлерт» занимается выяснением нахождения Булавинцева.

Рэпер Sir-J является одним из первых исполнителей песен этого жанра в России. Он начал записывать треки ещё в начале 1990-х.

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#подмосковье
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Психолог Наджафова рассказала, как помочь детям влиться в учёбу после праздников
08 января 2024, 21:19

Фото: iStock/Drazen Zigic

Любому ребёнку необходимо время на адаптацию к учебному процессу после праздников. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова.
По её словам, родителям следует запланировать какой-то развлекательный досуг на ближайшее время, чтобы ребёнок понимал, что праздники ещё не закончились. Так ему будет проще влиться в учёбу.

Например, можно запланировать поход в кино или игровой центр. Также родители могут организовать досуг для детей вместе с другими родителями.

Также собеседница «Газеты.Ru» предложила мотивировать детей на позитив с помощью приятного сюрприза. Им может стать новая спортивная форма на физкультуры, канцелярские принадлежности и иные вещи, необходимые в школе. Ребёнок будет предвкушать использование этих обновок, что скрасит ему выход на учёбу.

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#дети
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#учёба
#праздники
#родители
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Воробьёв обсудил с волонтёрами помощь жителям Климовска
08 января 2024, 21:01

Фото: iStock/Drazen Zigic

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о встрече с подмосковными волонтёрами, которые окажут помощь в связи с аварией на котельной в Климовске. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.
Губернатор отметил, что волонтёры Подмосковья всегда оказывают поддержку в сложных ситуациях. Так, они хорошо проявили себя в период коронавируса и, помогая семьям участников СВО.

Воробьёв отметил, что волонтёры совершат обход всех домов Климовска, в которые вернули отопление. В ходе посещения квартир они убедятся, что батареи тёплые, а также составят списки необходимого.

Также волонтёры посетят одиноких пенсионеров и многодетные семьи, которые в настоящее время особенно нуждаются в поддержке. Таких людей в Климовске проживает 1200. Они будут обеспечены продуктами и лекарствами.

Кроме того, волонтёры доставляют в дома обогреватели и тёплые пледы.

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#андрей воробьёв
#отопление
#климовск
#волонтеры
#помощь
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Часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, сообщил Сальдо
Сальдо: из-за аварии на электросетях обесточена часть Херсонской области
08 января 2024, 20:32

Фото: iStock/Dudbrain

Большая часть Херсонской области оказалась обесточена из-за аварии на электросетях. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, в настоящее время в области ведутся работы по устранению аварии. В связи с этим возможны перебои с сотовой связью и интернетом.

Сальдо подчеркнул, что сотрудники энергетической компании выясняют, какие масштабы имеет аварийная ситуация, а также принимают необходимые меры для её устранения.

Губернатор добавил, что в настоящее время в домах части потребителей уже восстановлено электроснабжение.

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#херсонская область
#владимир сальдо
#электричество
#аварии
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Начало учёбы в климовских школах после новогодних каникул возобновят позже
08 января 2024, 18:32

Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев договорился на встрече с директорами образовательных учреждений.

В данный момент в микрорайоне полным ходом идут ремонтно-восстановительные работы системы теплоснабжения.

«Завтра лучше сделать паузу. Важно прогреть школы. Если вы нас в этом поддерживаете, то можете в родительских чатах рассказать о сложившейся ситуации»,— сказал Андрей Воробьев.

Также губернатор сообщил, что в детском лагере «Литвиново», возможно, ребятам будет полезно сменить обстановку, пообщаться и провести там 3-4 дня. Лагерь может принять 400 детей.

Учебные заведения Климовска на время перейдут на дистанционную форму обучения. В это число попали \ гимназия им. Подольских курсантов, СОШ № 5 и школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в Южном.

Директор гимназии им. Подольских курсантов Наталья Квашенникова сообщила, что в эти дни они организовали центр помощи.

«Наши учителя активно подключились с 5 января. Наше здание имеет свою котельную, поэтому мы были единственной школой с теплом. Принимали людей на протяжении 4 дней. У нас побывали 600 человек. Мы обеспечивали их обогревателями, а волонтеры помогали развозить. Настроение людей нормальное, все относятся с пониманием к сложившейся ситуации», - отметила Наталья Квашенникова.

Во вторник в Климовске не откроют двери 6 детских садов. Для детей, у которых родители завтра выходят на работу, организовали дежурные группы в подольских садиках. Записаться в них нужно через своего воспитателя.

По словам губернатора, сейчас первоочередные задачи в Климовске заключаются в том, что запустить тепло во все дома. А спустя 2-3 дня — на все социальные объекты. А в будущем предстоит активная работа по модернизации системы ЖКХ.

«Мы сделаем марш-бросок в весенне-летне-осенний период. Выделим средства, чтобы привести в порядок и подвалы, и чердаки. Ситуацию стабилизируем. Потребуется время, силы, но я очень надеюсь, что нас жители поддержат в этой работе», - сказал Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил волонтеров уделить особое внимание жителям Климовска, чьи квартиры остались без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

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#отопление
#подмосковье
#московская область
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