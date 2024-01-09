Воробьёв ответил на вопросы, беспокоящие жителей Климовска

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Пока мы встречаемся с вами, дорогие жители, идет подключение домов. Чтобы не прорвать ничего, нужно постепенно поднимать температуру. Мы активно ведем эту работу благодаря 200 бригадам, которые трудятся в каждом доме», — сказал губернатор.
Он отметил, что 9 января в 19:00 бригады, закреплённые за определёнными домами, приступят к запуску квартирных стояков.
«С 19.00 просим всех быть в квартирах. Потому что мы начинаем запускать квартирные стояки», — обратился к жителям подмосковного города вице-губернатор Евгений Хромушин.
Жители Климовска, в свою очередь, выразили беспокойство о возможных повторениях аварийной ситуации в будущем, однако Воробьёв подчеркнул, что котельная будет отремонтирована сразу после её передачи муниципалитету.
«Сейчас котельная находится у нас в эксплуатации. То есть мы можем из бюджета инвестировать деньги в трассы, дымососы, которые сегодня не работают на основном котле, в горелки и прочие вещи. Я буду у вас бывать регулярно, чтобы выполнить всю ту программу, которую мы с вами обсуждаем», — заверил губернатор.
Одна из жительниц Климовска, в чью квартиру уже вернули тепло, пришла на встречу для того, чтобы выразить благодарность всем причастным за круглосуточную работу.
«Наш дом подключили 5 января, но большинство стояков было завоздушено. Сегодня с трёх часов работают квалифицированные бригады. Сейчас запущены уже 90% квартир. Андрей Юрьевич, спасибо вам огромное, что мы с теплом. Спасибо за душевность, мы чувствуем вашу поддержку и то, что вы болеете за каждого жителя Климовска», — отметила женщина.
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