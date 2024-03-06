В Химках отметили 106-летие Управления ФСБ

Фото: администрация городского округа Химки
В Химках отметили годовщину образования Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Москве и Московской области, сообщили в пресс-службе городского округа. В честь 106-летия ведомства о своей военной карьере рассказал химчанин, самый старший ветеран УФСБ Иван Никитович Кривошеев.
Иван Никитович родился в 1920 году. Всю войну командовал противотанковым орудием в звании старшего сержанта, был артиллеристом. В мае 1945 года после обучения, Иван Никитович Кривошеев попал в органы КГБ на железнодорожном транспорте. Дослужился до подполковника. Сейчас Иван Никитович пишет стихи и продолжает делиться мудростью и опытом с молодыми сотрудниками управления, у истоков которого он стоял.
Напомним, 4 марта 1918 года при президиуме Моссовета была образована Московская комиссия по борьбе с контрреволюцией, в которую вошли все ведомства, боровшиеся ранее с противниками большевиков. Сегодня эти вопросы, а также новые задачи по предупреждению террористических проявлений, противодействию разведывательной деятельности иностранных спецслужб, пресечению коррупции и обеспечению безопасности экономики приходится решать сотрудникам УФСБ по Москве и Московской области.
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«Во-первых, надо было иметь предельную ясность, за что ты взялся и знать людей, с которыми работаешь. Конечно же, быть огромным патриотом Родины, и брать ответственность за свою работу, за дело, которое было поручено», – рассказал Иван Никитович Кривошеев.
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Артем Кузьмин