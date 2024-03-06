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В Химках отметили 106-летие Управления ФСБ

06 марта 2024, 19:23
Фото: администрация городского округа Химки

Фото: администрация городского округа Химки

В Химках отметили годовщину образования Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Москве и Московской области, сообщили в пресс-службе городского округа. В честь 106-летия ведомства о своей военной карьере рассказал химчанин, самый старший ветеран УФСБ Иван Никитович Кривошеев.
Иван Никитович родился в 1920 году. Всю войну командовал противотанковым орудием в звании старшего сержанта, был артиллеристом. В мае 1945 года после обучения, Иван Никитович Кривошеев попал в органы КГБ на железнодорожном транспорте. Дослужился до подполковника. Сейчас Иван Никитович пишет стихи и продолжает делиться мудростью и опытом с молодыми сотрудниками управления, у истоков которого он стоял.
«Во-первых, надо было иметь предельную ясность, за что ты взялся и знать людей, с которыми работаешь. Конечно же, быть огромным патриотом Родины, и брать ответственность за свою работу, за дело, которое было поручено», – рассказал Иван Никитович Кривошеев.

Напомним, 4 марта 1918 года при президиуме Моссовета была образована Московская комиссия по борьбе с контрреволюцией, в которую вошли все ведомства, боровшиеся ранее с противниками большевиков. Сегодня эти вопросы, а также новые задачи по предупреждению террористических проявлений, противодействию разведывательной деятельности иностранных спецслужб, пресечению коррупции и обеспечению безопасности экономики приходится решать сотрудникам УФСБ по Москве и Московской области.

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#стихи
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Россия нашла легкий способ уничтожать дорогостоящее оружие из США
AT: Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams при помощи дронов «Упырь»
06 марта 2024, 19:29

Фото: iStock/vadimrysev

Россия использует недорогие беспилотники «Упырь» для уничтожения дорогостоящих танков Abrams, сообщило 6 марта издание Asia Times.
Согласно материалу, с 28 февраля было уничтожено три танка Abrams. Первые два были атакованы при помощи российских беспилотников, стоимость каждого из которых составляет около 500 долларов. Беспилотники изготавливаются из пластика, а некоторые детали производятся методом 3D-печати. Учитывая, что стоимость танка Abrams превышает 10 миллионов долларов, такие атаки считаются экономически выгодными для России.

Также отмечается, что беспилотники могут быть связаны с ретрансляторами, что увеличивает радиус их действия и делает их эффективными в различных условиях местности. Кроме того, беспилотники использовались для атак на БМП Bradley, при этом уже уничтожено более 50 таких боевых машин.

M1 Abrams является основным боевым танком США с начала серийного производства в 1980 году. Он состоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил нескольких других стран. M1 Abrams относится к категории одних из самых массивных танков, его боевая масса превышает 62 тонны.

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#танк
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Голикова призвала жительниц России рожать первого ребенка до 24 лет
Татьяна Голикова: Женщинам рожать до 24 лет, репродуктивный возраст короткий
06 марта 2024, 19:11

Фото: iStock/NataliaDeriabina

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала жительниц России рожать первого ребенка в возрасте до 24 лет и напомнила, что репродуктивный возраст у женщин достаточно короткий. Об этом сообщает ТАСС.
Сейчас средний возраст рождения первых детей в России составляет 26 лет. Однако, по мнению Голиковой, требуется его еще понизить. А семью нужно заводить в возрасте от 18 до 24 лет.

«Самый такой правильный возраст — до 24 лет. Сейчас средний возраст рождения детей в России — 26 лет. Мы еще находимся в абсолютных лидерах, если нас сравнивать с другими странами, где средний возраст рождения детей уже ушел в 31 год», — уточнила вице-премьер на Всемирном фестивале молодежи В Сочи.
Всемирный фестиваль молодежи проходит в Сириусе с 1 по 7 марта 2024 года. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран.

Помимо этого, сегодня в Сочи с рабочим визитом находится президент РФ Владимир Путин. У главы государства сегодня там состоялась встреча с директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

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«Мы видели удар»: состояние Зеленского после ракетной атаки и где он был в момент удара
По кортежу Зеленского в Одессе нанесен ракетный удар: что известно
06 марта 2024, 19:04

В порту Одессы, где проходило награждение солдат ВСУ, прогремел взрыв. На мероприятии мог присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. О том, что известно о состоянии украинского лидера, и почему Греция обвинила Россию в ракетном ударе по президентскому кортежу, читайте в материале «Радио 1».

Взрыв в порту Одессы, где находился Зеленский


Ряд украинских СМИ сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский находился в морском порту Одессы на церемонии награждения ВСУ в тот момент, когда рядом с объектом прогремели взрывы. Телеграм-канал «Два майора» также сообщал, что украинский лидер мог присутствовать на мероприятии в порту.


Что известно о визите премьер-министра Греции в Одессу


Кроме того, Одессу сегодня посетила греческая делегация, в составе которой был премьер-министр страны Кириакос Мицотакис. По информации СМИ, он приехал на Украину для встречи с Зеленским, после чего намерен отправиться в Бухарест. Греческое издание «Прототема» сообщило, что российские войска нанесли ракетный удар по кортежу украинского президента в Одессе, отметив при этом, что рядом следовали автомобили с делегацией.

Однако госминистр Ставрос Папаставру, который входит в состав прибывшей дипмиссии, сообщил, что никто из их делегации не пострадал, повода для беспокойства нет и их безопасности ничего не угрожает.

Зеленский вышел на связь после удара по Одессе и дал комментарий


Издание «Прототема» опубликовало новую статью, в которой сообщается, что встреча Мицотакиса и Зеленского прошла в штатном режиме. Также украинский телеканал опубликовал фрагмент выступления Зеленского на брифинге, где он заявил, что слышал и видел взрыв в городе.

«Мы не только слышали, мы видели сегодня удар», - заявил Зеленский.

Отметим, что официальной информации о нанесении ударов по порту в Одесской области не поступало.

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Переговоры Путина и Гросси завершились
Путин провел Переговоры Путина и Гросси завершились с главой МАГАТЭ Гросси
06 марта 2024, 18:51

Фото: сайт Кремля

Состоялось 50-минутное совещание между президентом России Владимиром Путиным и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, передает 6 марта РИА Новости.
Встреча прошла в среду в государственной резиденции «Бочаров ручей». В начале переговоров Путин подчеркнул, что Россия готова предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности во всех сферах, связанных с ядерной энергетикой.

«Мы готовы делиться нашими наработками со всеми заинтересованными нашими партнерами», — сказал Путин в ходе встречи.
Он также отметил готовность Москвы к расширению сотрудничества с МАГАТЭ по всем направлениям и выразил благодарность агентству за продвижение совместных усилий в этом направлении.

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#магатэ
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Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей
Путин призвал подумать о расширении ж/д в сторону Азовского и Черного морей
06 марта 2024, 18:44

Фото: сайт Кремля

В ходе совещания о развитии Юга России и Приазовья в формате видеоконференции, президент России Владимир Путин предложил идею разделения грузовых и пассажирских потоков на железнодорожном сообщении в южном направлении.
«Сегодня прошу выделить предложения по увеличению пропускной способности Азовского и Черного морей. Также предлагаю обсудить возможность разделения грузовых и пассажирских потоков на южном направлении», — цитирует Путина РИА Новости.
Кроме того, российских лидер предложил обновить городской общественный транспорт в Сочи. По его мнению, обновление должно проходить на основе отечественной техники с учетом передовых экологических стандартов.

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Стало известно, будут ли у Зеленского проблемы после 20 мая
ЦИК Украины: у Зеленский не будет проблем с легитимностью после 20 мая
06 марта 2024, 18:30

После 20 мая, когда истекает срок полномочий Владимира Зеленского, у него не возникнет проблем с его легитимностью.
Он должен будет продолжать исполнять свои обязанности до того момента, пока новый президент не вступит в должность, ответили в Центральной избирательной комиссии Украины в ответ на запрос издания «Главком».

Также в ответе ЦИК указывается, что законом Украины о правовом режиме военного положения предусмотрено, что в период его действия полномочия президента не могут быть прекращены. В случае окончания срока его полномочий в период действия военного положения, его полномочия автоматически продлеваются до вступления на пост нового избранного президента, который будет избран после окончания военного положения.

Учитывая продление действия военного положения на Украине, которое также включает всеобщую мобилизацию, президентские выборы, запланированные на весну 2024 года, не будут проводиться. Зеленский отмечал, что в настоящее время проведение выборов на Украине «неактуально», и подчеркнул, что этот вопрос требует окончательного решения.

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#зеленский
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Флорист рассказала, как правильно выбрать букет для любимой женщины или коллеги
06 марта 2024, 18:26

Фото: iStock/Iaroslava Zolotko

Большая часть жительниц Санкт-Петербурга хотели бы получить на 8 марта цветы. Флорист-декоратор, фитодизайнер интерьеров Екатерина Сергеева рассказала, как правильно подобрать букет для женщины.
«Кто-то считает, что цветы в подарок – это деньги на ветер и предпочитает более разумные траты на 8 Марта. Но женщинам в этот день хочется почувствовать романтическое настроение, немного покапризничать, и такие «непрактичные» подарки воспринимаются как особенные знаки внимания со стороны любимых мужчин, коллег или сыновей», – поделилась мнением специалист в беседе с «Петербургским дневником».

По ее словам, девушке, маме или жене можно подарить цветы исходя из их предпочтений, о которых можно узнать заранее. При этом женщине-руководителю лучше выбрать статусный букет. В него не должны входить полевые цветы или мимоза.

Коллеге можно подарить любые цветы. Подойдут даже ромашки или кустовые розы. Однако самым экологичным вариантом являются живые цветы в горшочках. Это могут быть фиалки, орхидеи, розы или пеларгонии. Удивить «вторую половинку» можно и экзотическими вариантами, например, тилландсией, кротоном или гузманией.

Сергеева отметила, что свежести цветов необходимо уделить особое внимание, так как в преддверии праздника недобросовестные продавцы могут продавать не свежие цветы, которые быстро завянут.

Особое внимание стоит уделить свежести самих цветов – в преддверии праздника на рынке могут появиться недобросовестные продавцы.
Чтобы надолго сохранить свежесть цветов необходимо ежедневно менять им воду и не допускать загнивания, заключила флорист.

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Стало известно, какие подарки предпочитают женщины на 8 марта
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#траты
#подарок
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Фельдшеру из Владивостока, высмеивавшей пациентов в блоге, вынесли выговор
06 марта 2024, 18:12

Фото: iStock/fizkes

Уже второй строгий выговор сделали на работе фельдшеру из Владивостока Инессе Колпаковой, которая в личном блоге высмеивала пациентов.
Женщина рассказала, что официальная причина выговора заключается в нарушении санэпидрежима и фотографировании на служебный планшет. При этом после третьего выговора фельдшера могут уволить.

Однако Колпакова не намерена оставлять работу в скорой или отказываться от блога.

«Это мой личный блог. Как они могут обосновать запрет вести мне его?» — сказала она в беседе с RT.

Ранее Колпакова рассказывала, что на нее поступила жалоба в Минздрав и на станцию скорой помощи, где она работает. Анониму не понравился контент ее личного блога. При этом ранее руководство никаких замечаний женщине не делало.

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#минздрав
#женщина
#травмы
#запрет
#иноагент
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Щёлковское шоссе в районе Балашихи расширят до 8-10 полос
06 марта 2024, 18:05

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Концепцию улучшения транспортной доступности в Балашихе изменили: вместо запланированного строительства дублёра Щёлковского шоссе решено реконструировать участок существующей трассы. Подробности рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
Он объяснил, что первоначально было три варианта развития транспортной инфраструктуры в округе. Первый вариант предполагал строительство шоссе через национальный парк «Лосиный остров», но природоохранный статус территории накладывал слишком много ограничений. Вторым вариантом было строительство дублёра, но в этом случае было бы затронуто немало природных территорий. Таким образом, оптимальным вариантом оказалось значительное расширение имеющейся трассы.

«Для строительства дублёра проектная организация предложила проложить дорогу через Горенский и Озерный лесопарки, парк «Пехорка» и центральную часть Балашихи. Такой вариант не устроил ни нас, ни жителей. Поэтому вместе с федеральными коллегами вместо строительства дублера прорабатываем вопрос расширения Щёлковского шоссе», — сказал Воробьёв.
Он подчеркнул, что расширение Щёлковского шоссе — крайне важный проект.

«В случае реализации этого проекта мы сможем улучшить транспортную доступность для миллиона человек — это жители Балашихи, Щелкова, Лосино-Петровского, Фрязина, Звездного городка и Черноголовки», — сообщил глава региона.
В настоящее время Щёлковское шоссе крайне загружено, в час пик пробки достигают 8-9 баллов. Участок в 17 километров от МКАД до аэропорта Чкаловский водители проезжают больше, чем за час. Расширение дороги на этом участке с четырёх до 8-10 полос позволит сократить это время в три раза.

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#балашиха
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