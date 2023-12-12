В химкинском парке имени Л.Н. Толстого открыли каток с натуральным льдом

Фото: Минблаго МО
В парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках начал работать каток с натуральным льдом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.
«В этом году в регионе будет открыто более 180 катков, в том числе 30 больших катков с искусственным покрытием. Там можно будет взять на прокат спортивный инвентарь и воспользоваться тёплыми раздевалками. В парках посетителей встретят 114 кафе и 66 тёплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни», – рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.Рядом с катком в Химках располагается корпус с тёплой раздевалкой и камерами хранения. Посетители могут взять на прокат коньки и специальных «помощников фигуристов».
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Лора Луганская