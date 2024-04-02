В Иркутске на авиапассажира завели дело из-за шутки 1 апреля

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ответ на критику насчет установления им же «дня видимости трансгендеров» в один день с пасхальным воскресеньем заявил, что он этого не делал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул журналистов Белого дома.