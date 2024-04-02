В Иркутске на авиапассажира завели дело из-за шутки 1 апреля

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В Иркутске завели уголовное дело после того, как пассажир рейса Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток авиакомпании «ИрАэро» 1 апреля пошутил, что в самолете находится взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте.
Там рассказали, что когда самолет еще находился в иркутском аэропорту и готовился к вылету, один из пассажиров заявил, что перевозит взрывное устройство в багаже. В этот момент на борту самолета находились 93 пассажира. В результате командиру лайнера пришлось высадить всех пассажиров, их доставили на автобусе в аэровокзал. Воздушное судно повторно досмотрели, в том числе ручную кладь и багаж. В итоге вылет был задержан на 3,5 часа. «Шутника» сняли с рейса и передали полиции.
Мужчина объяснил, что хотел пошутить и не думал, что это приведет к каким-либо последствиям. Но следователем транспортной полиции возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Задержанный является жителем Забайкальского края 1989 года рождения.
В «ИрАэро» сообщили, что в прошлом году на рейсах авиакомпании было три подобных случая.
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Мужчина объяснил, что хотел пошутить и не думал, что это приведет к каким-либо последствиям. Но следователем транспортной полиции возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Задержанный является жителем Забайкальского края 1989 года рождения.
В «ИрАэро» сообщили, что в прошлом году на рейсах авиакомпании было три подобных случая.
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Бернст Ю.