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В Италии задержан бывший вице-губернатор Кемеровской области Дмитрий Чиракадзе

14 июня 2024, 18:28
Фото: istockphoto/Gennaro Leonardi

Фото: istockphoto/Gennaro Leonardi

В Италии местные правоохранители задержали основателя портала «Право.ру» и бывшего вице-губернатора Кемеровской области Дмитрия Чиракадзе. Он проходит по делу об организации побега сына экс-губернатора Красноярского края из-под домашнего ареста.


О задержании Чиракадзе по обвинению в организации побега Артёма Усса сообщили итальянские издания L'Unione Sarda и Corriere della Sera. Как пишут журналисты, на Чиракадзе вышли после того, как один из арестованных членов группы, помогавшей Уссу в побеге, рассказал следователям, что за помощью к нему обратилась жена Усса Марина Ягодина и гражданин России, называвший себя Димой. Ягодина в 2023 году была также помещена под домашний арест в Италии, но смогла вылететь в Россию за несколько дней до побега мужа.

Артём Усс был задержан в октябре 2022 года по запросу США. Американские власти обвиняли его в закупке подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий, а также в незаконных сделках и отмывании денег. Из-под домашнего аресты сын красноярского экс-губернатора сбежал после того, как миланский суд принял решение о его экстрадиции в Соединённые Штаты. Свой побег Усс объяснил тем, что не верит в американское правосудие.

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#суд
#сша
#арест
#журналисты
#сын
#италия
#губернатор
В Кашире капитально отремонтируют коллектор очистных сооружений
14 июня 2024, 18:10

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт сбросного коллектора очистных сооружений проведут в деревне Терново-1 городского округа Кашира, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт сбросного коллектора от очистных сооружений «Терново-1». Протяжённость составляет 1871 погонный метр» — говорится в сообщении.
Начальная стоимость лота: 92 миллиона 703 тысячи 617 рублей 78 копеек. Ремонт будет проводиться в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Финансирование предусмотрено из областного бюджета и бюджета округа. Заявки принимаются до 27 июня.

Капитальный ремонт коллектора должен быть завершён в 2025 году.

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#очистные сооружения
#кашира
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#торги
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В Ступине выявили виновного в сбросе строительного мусора на чужой участок
14 июня 2024, 17:46

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Личность водителя самосвала, нелегально сбрасывающего строительный мусор на чужой участок в селе Ивановское городского округа Ступино, удалось установить в ходе контрольного мероприятия, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Жалобу на организацию нелегальной свалки подали местные жители. В ходе мероприятия был установлен гражданин, который, управляя самосвалом «КамАЗ», сбрасывал отходы. Нарушителя привлекли к административной ответственности», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Предупреждение получила и владелица участка, так как она не обеспечила сохранность земель: участок был не огорожен и никак не защищён от въезда мусоровоза.

В министерстве напомнили, что ответственность за состояние и целевое использование земли несёт её владелец, и в случае нарушений ему грозят крупные расходы.

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Губернатор Воробьёв анонсировал выход на подмосковные маршруты 40 новых автобусов
14 июня 2024, 17:20

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На подмосковные маршруты выйдут 40 новых автобусов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Новые транспортные средства будут курсировать в городских округах Ленинский, Реутов, Щёлково, Одинцовский, Пушкинский, Химки, Дмитровский и Талдомский.
Комфортабельные ЛиАЗы 5292 созданы на Ликинском автобусном заводе городского округа Орехово-Зуевский. Это низкопольный автобус большого класса для эксплуатации в городах с высоким пассажиропотоком. На днях они поступили в автопарки.

«Автобусы остаются самым востребованным и доступным общественным транспортом в Подмосковье. Ежедневно на маршруты Мострансавто выходят почти 5 тыс. единиц техники. Основной запрос жителей – на автобусы среднего и большого классов, именно их мы и стараемся закупать. На днях шести нашим межрайонным транспортным предприятиям передали 40 новеньких ЛиАЗов. В этом году поставят ещё 310 таких машин», – пояснил Воробьёв.
В салонах новых автобусов с 32 до 41 увеличено количество посадочных мест. Это эргономичные мягкие кресла с ремнями безопасности, высокой спинкой, удобными подлокотниками, сетчатыми карманами и откидными столиками. В салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить вещи. Все это позволяет ЛиАЗам 5292 работать на городских и на пригородных маршрутах.

Такие автобусы вмещают 100 пассажиров. Они оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных телефонов. В салоне выделены специальные места для инвалидных колясок.

До конца лета запланирована поставка ещё 310 ЛиАЗов в пригородном исполнении, а также 104 междугородних автобуса китайского производителя Foton.

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#губернатор
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Врач из Шатуры получил сертификат на земельный участок
14 июня 2024, 17:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Кардиолог Александр Савостин из Шатуры получил сертификат на земельный участок, документ врачу вручил заместитель главы округа Василий Косолапов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Получение сертификата по программе губернатора очень мотивирует на дальнейшую активную и качественную работу в родном округе. Благодарю за поддержку шатурскую администрацию», — сказал Савостин.
Александр Савостин работает врачом уже более 40 лет. Он рассказал, что решение подать заявку на участие в губернаторской программе «Земля врачам» было принято на семейном совете. На полученном участке Савостин собирается построить дом.

В администрации напомнили, что с начала года в округе Шатура сертификаты на землю получили уже три медика.

Программа «Земля врачам» была запущена в регионе в 2021 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

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#земельные участки
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#шатура
#земля врачам
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Иноагент или уголовное наказание: что ждёт Ивлееву после ареста банковских счетов
Адвокат Бурдюг: Ивлееву могут объявить банкротом и запретить выезжать за рубеж
14 июня 2024, 17:02

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

После проведения резонанской голой вечеринки в московском клубе «Мутабор» Анастасия Ивлеева оказалась под строгим контролем ФНС. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила, что ФНС начала выездную налоговую проверку Ивлеевой, которая может завершиться возбуждением уголовного дела. Сегодня стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой из-за задолженности по налогам на 11,4 миллиона рублей.
Ивлеева — учредитель ООО «Коленки пчелы», у которого также есть задолженность по налогам: 398,2 тысячи рублей по НДС, 1,303 миллиона по налогу на прибыль и 1,115 миллиона по страховым взносам.

Адвокат Московского региона, член Адвокатской Палаты Москвы Василий Бурдюг в беседе с «Радио 1» объяснил, что долг перед ФНС не является основанием для применения мер уголовного преследования Анастасии Ивлеевой, если она никого не обманывала.

«Российский правопорядок знает несколько мер, которые могут применяться к людям, попавшим в ситуацию, когда они должны какую-то крупную сумму денег. Это не является основанием для применения мер уголовного преследования, если такой человек никого не обманывал, то есть он не создавал долги путем обмана», — сказал эксперт.

Адвокат сообщил, что в этом случае также невозможно применить наказание в виде объявления человека иноагентом, поскольку иноагентом человек может стать в случае действий, направленных против целостности государства и конституционных ценностей.

По словам специалиста, единственное, что может быть применено в отношении Ивлеевой — меры гражданско-правовой ответственности.

«Такое лицо может быть объявлено банкротом и ограничено в выездах за рубеж. Могут быть наложены аресты и продано имущество: квартиры, автомобили, дачи. В данной ситуации, несмотря на всю скандальность происшествий и фигуры, закон не позволит по отношению к ней произвол. Она может быть привлечена только к гражданско-правовой ответственности, которая может быть очень неприятна», — сообщил эксперт.

Процедура взыскания долгов без банкротства, как сообщил Василий Бурдюг, может осуществляться в течение 3 лет, после чего будет заново возбуждаться новое исполнительное производство .
«А если речь идет о банкротстве, то оно может тянуться дольше, предельной границы не обозначено. Обычно это длится год-полтора, пока арбитражный управляющий не реализует имущество должника и не раздаст долги всем, кто на них претендует. Её неприятности могут длится от полутора до трёх лет», — объяснил адвокат.

Говоря о том, как это ситуация скажется на карьере известной блогерши, адвокат привёл в пример Дональда Трампа.

«Мы всегда настороженно относимся к людям, у которых есть пятно на репутации. Если мы выясняем, что он был ранее судим, то он попадает со знаком минус. У такого лица тёмные пятна в истории. Дела, связанные с банкротством, ставят барьер для привлечения банкрота в какие-то мероприятия, где с его стороны должна быть финансовая активность или добросовестные шаги. Это влияет на карьеру, безусловно. Но, например, Дональд Трамп трижды объявлялся банкротом, но стал президентом Америки. Видимо, это зависит от личных качеств человека тоже. Банкротство — это пятно, но его позволяет обойти предприимчивость самого банкрота», — заключил адвокат.

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Пассажиры ЦППК за полгода оформили 28 тысяч карт провожающего
14 июня 2024, 16:57

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры Центральной ППК с начала года оформили более 28 тыс. карт провожающего. Об этом сообщили в подмосковном Минтранса со ссылкой на информацию пресс-службы компании.
«Такая карта даёт возможность в течение получаса после оформления бесплатно пройти на платформу и выйти обратно. Для этого необходим только небольшой залог. Услуга доступна на семи вокзалах Москвы и 152 пригородных станциях. За полгода чаще всего карту оформляли на Казанском направлении – 6,6 тыс. раз», – отметили в министерстве.
В Минтрансе добавили, что особым спросом сервис пользуется в разгар дачного и туристического сезонов.

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#поезд
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#московская область
#подмосковье
#карта
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В Мытищах построят поликлинику с силуэтом в виде бумажного самолётика
14 июня 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Поликлинику, рассчитанную на 225 посещений в смену, построят на Силикатной улице в Мытищах, проект здания получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Поликлиника рассчитана на 255 пациентов в смену, при этом есть возможность увеличить мощность медучреждения до 331 посещения в день. В здании, помимо медкабинетов, предусмотрен пост скорой помощи на две бригады. Общая площадь здания составит свыше 4 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, поликлиника представляет собой два блока треугольной формы переменной этажности — от двух до трёх этажей. Благодаря необычной форме сверху поликлиника похожа на бумажный самолётик.

Строительство поликлиники планируется начать уже в этом году.

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#мытищи
#поликлиника
#строительство
#мособлархитектура
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Российские учёные создали робота-гуманоида для работы на складе
14 июня 2024, 16:45

Фото: iStock/PhonlamaiPhoto

Учёные Московского физико-технического института создали человекоподобного робота, который под управлением ИИ может работать среди людей, в частности речь идёт о работе на складе.
Отмечается, что сейчас готов лишь один экземпляр такого робота.

Планируется, что в будущем исследователи смогут обучить поведенческий интеллект робота, например, работать курьером или сборщиком на складе для онлайн-заказов.

«Сейчас производители делают первые тесты с человекоподобными роботами у себя на конвейере и на складах. Им это нужно не только для того, чтобы закрыть дефицит рабочей силы, но и для сбора данных для обучения нейросетей более сложным задачам, они должны будут стать мозгом для роботов. На цифровом полигоне МФТИ мы тоже исследуем различные конструкции роботов, шагающих платформ и модернизируем управление ими на алгоритмах ИИ», — прокомментировал в беседе с «Газета.ру» завлабораторией волновых процессов и систем управления Центра прикладных систем искусственного интеллекта МФТИ Роман Горбачев.

Ранее сообщалось, что в России создали первый в мире наземный робот-камикадзе «Депеша», который управляется через джойстик и FPV-шлем.

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#тесты
#производители
#ии
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В Москве состоится фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов
14 июня 2024, 16:36

Фото: iStock/Chalabala

В Москве 15 и 16 июня пройдёт ежегодный благотворительный фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов.
Мероприятие пройдёт в общественном пространстве «Хлебозавод №9».

На фестивале более 90 собак и 190 кошек из приютов Московского региона попробуют найти свою семью. Отмечается, что все животные здоровы и социализированы.

Организаторы фестиваля сообщают, что главной задачей мероприятия является поиск дома для животных, а также просвещение граждан о помощи братьям нашим меньшим.

«Ежегодно мы проводим этот добрый фестиваль. За 9 лет более 1 300 животных из местных приютов обрели любящих хозяев! Помимо пристройства собак и кошек, мы также стараемся рассказывать людям о том, как питомцы оказываются на улице. Все активности фестиваля проходят в тёплой праздничной атмосфере и в окружении наших хвостиков! Поэтому даже если у вас нет возможности взять животное домой, мы все равно ждём вас на фестивале с друзьями и близкими — хорошо провести время и пообщаться с нашими чудесными собаками и кошками!» — отметила президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.

Всех гостей ждут розыгрыши от партнеров, фотозона и консультации специалистов.

Ранее в Электростали прошёл благотворительный фестиваль «Стань ПЁСтрым!». Это ежегодное мероприятие, где дети могут раскрыть свои таланты и привлечь внимание к проблеме животных из приютов.

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