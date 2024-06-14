В Италии задержан бывший вице-губернатор Кемеровской области Дмитрий Чиракадзе

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В Италии местные правоохранители задержали основателя портала «Право.ру» и бывшего вице-губернатора Кемеровской области Дмитрия Чиракадзе. Он проходит по делу об организации побега сына экс-губернатора Красноярского края из-под домашнего ареста.
О задержании Чиракадзе по обвинению в организации побега Артёма Усса сообщили итальянские издания L'Unione Sarda и Corriere della Sera. Как пишут журналисты, на Чиракадзе вышли после того, как один из арестованных членов группы, помогавшей Уссу в побеге, рассказал следователям, что за помощью к нему обратилась жена Усса Марина Ягодина и гражданин России, называвший себя Димой. Ягодина в 2023 году была также помещена под домашний арест в Италии, но смогла вылететь в Россию за несколько дней до побега мужа.
Артём Усс был задержан в октябре 2022 года по запросу США. Американские власти обвиняли его в закупке подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий, а также в незаконных сделках и отмывании денег. Из-под домашнего аресты сын красноярского экс-губернатора сбежал после того, как миланский суд принял решение о его экстрадиции в Соединённые Штаты. Свой побег Усс объяснил тем, что не верит в американское правосудие.
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Александр Бойцов