В Калуге к больным пневмонией детям пришёл священник

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Сотрудники детской поликлиники № 1 утром сказали больным, что к ним «придёт батюшка», и спросили, под какими именами их крестили.
«Осторожно, новости» сообщает, что днём детей попросили собраться в раздевалке, где их ждал священник. Там он провёл обряд причащения. По словам одного из присутствующих, во время таинства священник накормил больных пневмонией детей «с одной ложки» хлебом и вином.
Родителям такая инициатива не понравилась. По их мнению, отделение пульмонологии «переполнено», а участие в таинстве опасно для здоровья детей. При этом у родственников не спросили разрешения на «религиозные действия».
По словам родителей, главный врач согласилась на это, потому что побоялась обвинений на религиозной почве. В разговоре с «Осторожно, новости» сотрудники пульмонологического отделения сказали, что то, что произошло, «недопустимо».
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Родителям такая инициатива не понравилась. По их мнению, отделение пульмонологии «переполнено», а участие в таинстве опасно для здоровья детей. При этом у родственников не спросили разрешения на «религиозные действия».
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Мария Фирсова