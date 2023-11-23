Российские хирурги начали использовать жир для восстановления кровоснабжения

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Специалисты РНЦХ им. академика Б.В. Петровского стали используют клетки жировой ткани пациента для запуска процесса регенерации и восстановления кровоснабжения при различных заболеваниях.
«Сначала забираем небольшую часть подкожного жира из организма, которую потом обрабатываем в стерильных условиях в специальной лаборатории, получаем стромально-васкулярную фракцию клеток и вводим её пациенту уже как терапевтическое средство, запускающее регенерацию тканей. Всю процедуру лечения можно провести под местной анестезией, амбулаторно», – пояснил в беседе с Газета.ру Еремин.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева