В Киеве демонтировали советскую доску «Героям Сталинграда»

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Мемориальную доску «Героям Сталинграда» демонтировали в Киеве. Об этом рассказал телеграм-канал «Деколонизация. Украина».
Незадолго до этого глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий заявлял, что этот регион стал первым в стране, кто смог избавиться от всех памятников советского периода. Так, в ноябре прошло года во Львове снесли три советских памятника с Холма славы. Отмечается, что тогда были демонтированы памятники «Мать-Родина», «Воин с флагом» и «Присяга».
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Екатерина Шмакова