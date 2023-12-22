На Украине демонтировали советскую символику с братских могил

Фото: iStock/alzay
Канал Telegram «Деколонизация. Украина» сообщил об удалении советской символики с братских могил Красной армии в Ивано-Франковске, Украина.
Отмечается, что изображение советского солдата было демонтировано, также сняты доски с именами Героев Советского Союза. Кроме того, в городе убрали Вечный огонь в форме звезды возле железнодорожного вокзала.
Ранее, как сообщали источники, два памятника советским солдатам были демонтированы в Львовской области Украины — в селах Грушатичи и Миженец Самборского района. Также ранее было демонтировано еще три аналогичных памятника в регионе.
Закон о декоммунизации, действующий на Украине с мая 2015 года, запрещает использование советской символики, осуждает коммунистический режим СССР и предписывает открытие архивов советских спецслужб.
Читайте также:
На Украине уничтожили еще один памятник русскому поэту
На Украине демонтировали «Мать-Родину»
СБУ угрожает российской певице Юлии Чичериной пожизненным заключением
Ранее, как сообщали источники, два памятника советским солдатам были демонтированы в Львовской области Украины — в селах Грушатичи и Миженец Самборского района. Также ранее было демонтировано еще три аналогичных памятника в регионе.
Читайте также:
На Украине уничтожили еще один памятник русскому поэту
На Украине демонтировали «Мать-Родину»
СБУ угрожает российской певице Юлии Чичериной пожизненным заключением
Артем Кузьмин