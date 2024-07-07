В Киеве не исключили полного падения энергетики уже этой зимой

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Эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук заявил, что энергосистема Украины при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать. Об этом информирует агентство УНИАН.
Уточняется, что это приведет к полному падению энергосистемы. Эксперт отметил, что на холодное время года имеется ряд сценариев.
Согласно базовому сценарию, удастся обеспечить стабильную работу восьми или девяти блоков АЭС, если погода зимой будет без сильных холодов. В таком случае отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
При негативном сценарии получится восстановить до 2 ГВт генерации и обеспечить работу шести-семи блоков электростанции. И если будут сильные холода, то это повлечет за собой «определенные кризисные ситуации», заключил Корольчук.
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Согласно базовому сценарию, удастся обеспечить стабильную работу восьми или девяти блоков АЭС, если погода зимой будет без сильных холодов. В таком случае отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
При негативном сценарии получится восстановить до 2 ГВт генерации и обеспечить работу шести-семи блоков электростанции. И если будут сильные холода, то это повлечет за собой «определенные кризисные ситуации», заключил Корольчук.
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Екатерина Коршунова