В Киеве ввели экстренные отключения электричества

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Директор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг «ДТЭК», Сергей Коваленко заявил, что экстренные отключения электричества введены в Киеве. Об этом Коваленко написал в социальных сетях.
По его словам, Киев вышел за лимиты. Коваленко отметил, что компания «Укрэнерго» дала команду на экстренные отключения.
В настоящее время отключения по графикам не действуют, заключил директор компании Yasno. Примечательно, что с 1 июня текущего года тарифы на электричество для украинцев подняли более чем на шестьдесят процентов.
Ранее «Укрэнерго» спрогнозировало, что на следующей неделе на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. На Украине недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы
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В настоящее время отключения по графикам не действуют, заключил директор компании Yasno. Примечательно, что с 1 июня текущего года тарифы на электричество для украинцев подняли более чем на шестьдесят процентов.
Ранее «Укрэнерго» спрогнозировало, что на следующей неделе на Украине появится серьезный дефицит электроэнергии. На Украине недостаточно производства энергии для покрытия потребления, даже при импорте из Европы
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Екатерина Коршунова